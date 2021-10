Medicina integrativa, un abordaje más allá del diagnóstico clínico

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este tipo de medicina tiene un enfoque que considera a la persona en su totalidad: cuerpo, mente, espíritu y sociedad. Y se ocupa además de los familiares del paciente, al que prefieren llamar "haciente". Buscan su promoción en Santa Fe.

La Medicina Integrativa es la combinación de Terapias Complementarias y Medicinas Tradicionales, muchas veces mal llamadas "Medicinas Complementarias y Alternativas" a la medicina convencional o alopática, tal como la conocemos, y esta Medicina Integrativa en verdad es otro tipo de medicina. Se trata de un enfoque en salud que considera a la persona en su totalidad (cuerpo, mente, espíritu y sociedad) e incluye todos los aspectos del estilo de vida de la persona que llega a la consulta.

Enfatiza la relación horizontal entre el paciente -al que llama "haciente"- y el o la terapeuta, utilizando todas metodologías terapéuticas apropiadas, incluyendo siempre a la medicina alopática. Aborda las problemáticas que pueden llegar a surgir en el entorno del paciente, dentro de su circulo de vida, llegando a buscar el verdadero propósito que cada uno tiene en la vida.

Promotor. El doctor Luis del Río Diez es uno de los médicos que impulsa este tipo de medicina en la ciudad de Santa Fe. Foto: Flavio Raina

El doctor Luis del Río Diez (MP 7969) es un impulsor de esta medicina integrativa en la ciudad. Alterna su atención particular con su labor dentro del área de Auditoría Médica del IAPOS Antes ocupó diferentes cargos en Gestión en Salud Pública, desde la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de Rosario. Su última función fue como Jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital de Emergencias de Rosario, cargo que ganó por concurso en el 2014. De allí regresó a su Santa Fe natal para ocuparse de la salud de su hijo de 24 años, que padece una severa discapacidad a la que se suma la epilepsia refractaria, por lo que precisa cuidados especiales y una mayor atención.

Propósitos

"Cuando nació mi hijo me propuse tres cosas: no envejecer precozmente, no desarrollar una enfermedad auto inmune y no generar un cáncer, pues en casi 40 años de médico había visto muchas madres y padres de hijos con discapacidad venirse abajo y desarrollarlos", cuenta el médico.

Es que "cuando hay un chiquito con epilepsia refractaria u otra patología devastadora como ésta, nadie se acuerda que además hay una mamá, un papá, hermanos y abuelos. ¿Quién cuida a los cuidadores? -se pregunta el médico-. La atención de años y de toda una vida, genera un estrés crónico que produce daños multisistémicos. Entonces hay que proteger a este entorno. De ello trata de ocuparse, entre otras cosas, la medicina integrativa", señaló del Río Diez. "Y esos tres propósitos los renuevo cada día, de la manera en que puedo, con una herramienta distinta cada vez: medito, hago yoga, practico mindfullness, tai chi, técnicas de respiración, Qi gong, o simplemente camino", enumera, entre otras.

Tratamiento

El doctor del Río Diez participó hace unos días atrás del acto de lanzamiento del primer lote de Aceite de Cannabis Medicinal elaborado en Santa Fe, el cual estuvo encabezado por el gobernador Omar Perotti y se desarrolló en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), ubicado en el norte de la ciudad.

Se trata de un lote de 926 frascos con goteros de 30 ml, con una concentración de 10 por ciento de CBD, que en esta primera etapa llegarán de forma gratuita a pacientes afiliados a la obra social IAPOS y a los hospitales públicos santafesinos. El Aceite de Cannabis Medicinal es uno de los medicamentos utilizados por la medicina integrativa. Y comienza ahora un camino por generar la confianza sobre el producto en los prescriptores.

Pero, como se dijo, la Medicina Integrativa va más allá de la importancia del aceite. Busca un tratamiento completo del paciente y de su entorno y para ello utiliza otras disciplinas complementarias a la medicina convencional, como las mencionadas anteriormente.

En cuanto a la atención del "haciente", como le llaman, el abordaje inicial siempre se hace desde la medicina convencional, tal como se la conoce. "La diferencia está en el tiempo que se le brinda y en escuchar activamente a la persona que se asiste, conectar con ella mirándola a los ojos, y atenderla y entenderla de manera integral, conociendo su modo de vida y sus dificultades, apoyado en tres pilares: empatía, veracidad y honestidad", dice del Río Diez.

Diagnóstico

"En mi caso, trato de no realizar más de tres consultas con un haciente. Pero a cada consulta le destino una hora y en esas tres consultas -que en general son suficientes- trato de encontrar la génesis del problema y brindar los instrumentos necesarios, pero se trabaja desde la interdisciplinariedad, por eso siempre que sea necesario se debe derivar a un especialista, como corresponde", explica el médico.

En esas consultas "tengo que empoderar al 'haciente', darle herramientas, guiarlo y ayudarlo para que sea él mismo el que alcance algo superior a la curación que buscamos desde la alopatía y es el proceso de la sanación, la cual depende de él", dice el doctor.

"Sabemos perfectamente que aún en personas con una enfermedad de las llamadas terminales, porque un haciente con un cáncer avanzado es muy poco probable que se cure, se puede lograr, sin embargo, que pueda morir 'sanado', entendiendo esta etapa que es la vida, comprendiendo que es simplemente salir de una dimensión y pasar a la otra", dice el médico del Río Diez. "El budismo nos enseña que los dos grandes problemas de esta vida son el apego y la ignorancia. Es por ello que tenemos que aprender a desapegarnos afectivamente y en medicina integrativa utilizamos técnicas para lograrlo".

Finalmente, del Río Diez finalizó contó su experiencia personal: "Mi hijo, debido a su problema de salud, es probable que tenga un paso más corto por esta parte de la existencia que llamamos vida, y por eso hace años que me preparo para ese desapego, ese 'soltar', que no significa de ninguna manera dejar de seguir cuidándolo y brindándole todo lo que necesite, principalmente amor incondicional".

Más información

En el proceso por lograr la difusión de la medicina integrativa el médico ha dado charlas organizadas por la Secretaría de Cultura de la UPCN y en los últimos tiempos también realizó un seminario web en el Colegio de Médicos, lo que considera un paso importante en el avance por consolidar este tipo de tratamientos de la salud. Todo este material está disposición en la web para quienes deseen acceder al mismo en forma totalmente gratuita. Sólo hay que colocar en los buscadores: Luis del Río Diez.