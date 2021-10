Video: detectaron una nueva colada del volcán Cumbre Vieja en La Palma

La erupción de la isla de La Palma continúa estable con una emisión de lava constante que desde ayer y, a consecuencia de la rotura del conelete que está situado al noroeste del cono principal, alimenta las once coladas que forman distintos caminos de destrucción en dirección al mar y ha reducido el aporte que recibían las del noroeste, las más preocupantes, porque son las que han entrado en el casco urbano de La Laguna.

Vídeo de la nueva colada en la zona sur del volcán enviado a las 11.00 (hora canaria) por un grupo de INVOLCAN que se encuentra en Las Manchas / Video of the new lava flow in the southern area of the volcano sent at 11.00 (Canary time) by an INVOLCAN group that is in Las Manchas pic.twitter.com/yY5wXNvQvW