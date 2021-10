https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 24.10.2021

Se trata de la única provincia con "carbono negativo" en Argentina y hace punta en el reclamo monetario por el cuidado de su biodiversidad.

Compensación económica Misiones quiere $ 114.000 millones por cuidar la selva y emitirá bonos de carbono Se trata de la única provincia con "carbono negativo" en Argentina y hace punta en el reclamo monetario por el cuidado de su biodiversidad.

Misiones es una provincia única en Argentina. Si bien tiene menos del 2% de superficie total del país (29.801 km2), concentra el 52% de la biodiversidad del mismo en las 1,2 millones de hectáreas protegidas por la Ley de Ordenamiento de los Bosques Nativos sancionada en 2017. Con esa impresionante carta de presentación, y refrendando ser la única provincia carbono negativa del país, el gobernador Oscar Herrera Ahuad inició el reclamo formal por una compensación ambiental por un monto millonario al Estado Nacional.

Herrera Ahuad envió una carta al jefe de Gabinete, Juan Manzur, solicitando una partida extraordinaria de 114.000 millones de pesos para que sea incluida en el Presupuesto 2022, como “Compensación Económica Histórica” por la preservación de la selva misionera ante la falta de ingresos debido al no uso de la tierra para la agricultura o la desforestación para explotación maderera.

El monto que reclama Misiones equivale a la mitad del presupuesto del Estado provincial para 2022, que asciende a unos 227.000 millones de pesos. Y su fundamento es que esa misma selva que está protegiendo su gobierno y genera gastos solventados solo por la provincia, es la misma que permite generar grandes recursos económicos en la Pampa Húmeda, especialmente con cultivos como la soja, trigo o maíz. El sistema de gestión de recursos protegidos de la selva misionera cuenta con más de 100 unidades diferentes de conservación provincial, entre parques, reservas, monumentos naturales, áreas y refugios de vida silvestre. Además, la Cámara de Senadores de la Nación (previo aval de Diputados) aprobó en 2018 el proyecto que convierte a Misiones en la Capital Nacional de la Biodiversidad. Y en enero de 2019, la Ley 27494 que realiza la declaración oficial fue promulgada en el Boletín Oficial de la Nación.

“Misiones es la locomotora ambiental del país, que produce aire puro, agua limpia y tierra fértil. Es una provincia que tiene el 92% de su territorio que limita con otros países (Brasil y Paraguay), en los que se ha profundizado la desforestación para cultivos, por lo que tenemos una presión muy grande para seguir conservando la biodiversidad actual. Es una provincia que naturalmente produce abundantes lluvias que benefician a la cuenca del Paraná y a toda la región de la Pampa Húmeda para que allí se pueda cultivar ampliamente”, explicó a Infobae, Patricio Lombardi, ministro de Cambio Climático de Misiones.

“Es una reparación histórica que solicitamos a Nación mediante carta formal en la que planteamos que Misiones contribuye de manera esencial con los objetivos de la lucha contra el cambio climático que se impuso la Nación en el marco del Acuerdo de París. Nuestra selva genera la captura y retención del dióxido de carbono. Y luego, la producción de oxígeno”, agregó Lombardi, que destacó que según el último estudio oficial del Gobierno argentino de 2016, Misiones es la única provincia carbono negativo del país, es decir, que es el único distrito que genera más oxígeno, que el dióxido de carbono que emite.

“Los equipos técnicos de la Provincia han determinado que el aporte que realiza Misiones a la Nación y al resto de las provincias argentinas suma 114 mil millones de pesos, si se toma en cuenta la dedicación del suelo misionero a mantener la selva en lugar de dedicarla al cultivo de soja, el aporte hídrico a la producción agrícola exportable de la Pampa Húmeda y demás servicios ecosistémicos, y las partidas financiadas por los propios misioneros para cuidar los bosques a lo largo de varias décadas”, sostuvo la carta de reclamo a Manzur, que también fue expuesto por los tres diputados nacionales por Misiones del Frente Renovador, Ricardo Wellbach, Flavia Morales y Diego Sartori ante el titular la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Y agrega que “sin la contribución esencial de la selva misionera, no sólo no habría soja que exportar sino que la Nación no podría cumplir con los objetivos trazados en su estrategia contra el cambio climático comprometido ante Naciones Unidas”.

Adolfo Safrán, ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Misiones también habló con Infobae sobre el puntual reclamo provincial. “El pedido se basa en cuatro pilares. El primero es el costo-oportunidad sobre la no explotación de la selva misionera. El segundo es la no recaudación del fisco provincial por la no actividad económica desarrollada. El tercero es la millonaria inversión presupuestaria que hace la provincia para la conservación de la selva, donde la mayoría son parques provinciales. Y el cuarto es el beneficio económico que genera la Pampa Húmeda y de la que se benefician varias provincias gracias al cuidado que hacemos aquí de este ecosistema”.

La Selva Misionera es uno de los bosques más biodiversos del país y el de mayor biodiversidad del continente luego del Amazonas. Debido a su importancia, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) la incluyó en la lista Global de las 200 eco-regiones mundialmente prioritarias para la conservación. Así, es una de las regiones más biodiversas de la Argentina, con alrededor de 3000 especies de plantas y 500 especies de aves, y donde vive la mayor cantidad de ejemplares de yaguaretés (120) en la Argentina.