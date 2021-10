https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Básquetbol

Bolmaro no ingresó en un nuevo triunfo de Minnesotta

El cordobés no sumó minutos en la victoria de su equipo ante New Orleans por 96 a 89.

Minnesota Timberwolves (2-0), sin el argentino Leandro Bolmaro, doblegó anoche a New Orleans Pelicans (0-3) por 96-89 en un partido válido por la fase regular de la NBA de básquetbol en los Estados Unidos.

El encuentro se desarrolló en el Target Center de la ciudad de Minneápolis y el equipo local se impuso con la siguiente progresión: 28-27, 54-41, 69-67 y 96-89

El cordobés Bolmaro, de 21 años, integró la nómina elegida por el DT Chris Finch, pero no ingresó ni un minuto al campo de juego.

El exjugador de Barcelona había anotado 2 tantos en casi 6 minutos el miércoles pasado, en su estreno oficial en la competencia, en el éxito que los Timberwolves (equipo en el que se alista como técnico asistente el cordobés Pablo Prigioni) obtuvieron sobre los Houston Rockets, por 124-106

El pivote de origen dominicano Karl Anthony Towns resultó la principal arma ofensiva del quinteto ganador, con un saldo de 25 puntos y 4 rebotes.

En los Pelicans, en tanto, se lucieron el interno lituano Jonas Valanciunas, con un registro de 20 tantos, 17 rebotes y 3 robos; y el alero Brandon Ingram, quien concluyó con 30 unidades (12-23 en lanzamientos de cancha), 6 rebotes y 4 asistencias, de acuerdo a lo informado por el sitio de la competencia. Además, el campeón defensor, Milwaukee Bucks, (2-1) logró un buen triunfo y como visitante de San Antonio Spurs (1-2), por 121-111.

En el quinteto que busca nuevamente ser protagonista en la División Este se destacó el alero Khris Middleton, responsable de 28 tantos, 3 pases gol, 2 rebotes y 2 recuperos.

En tanto, el ala pivote con pasaporte griego Giannis Antetokounmpo terminó con un saldo de 21 unidades, 8 rebotes y 8 asistencias.

En el conjunto texano que conduce el experimentado DT Gregg Popovich, por su lado, hubo una notable performance de Doug McDermott, con 25 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.

Cleveland Cavaliers (1-2), con una estupenda labor del base español Ricky Rubio (23 puntos y 8 asistencias), superó a Atlanta Hawks (1-1), por 101-95

Otros marcadores de la noche del sábado fueron: Indiana Pacers 102-Miami Heat 91; Toronto Raptors 95-Dallas Mavericks 103 (Luka Doncic 27 tantos y 12 asistencias); Chicago Bulls 97-Detroit Pistons 82. Con información de Telam

