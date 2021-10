Quartararo se consagró campeón en MotoGP

Fabio Quartararo (Yamaha), con apenas 22 años, se consagró este domingo en el primer piloto francés campeón del MotoGP, luego de finalizar en el cuarto puesto del Gran Premio de Emilia-Romana, que fue ganado por el español Marc Márquez (Honda) y significó la despedida del mítico Valentino Rossi.



El retiro por caída de su principal rival en la pelea por el título, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), le garantizó al joven piloto tener suficiente ventaja en lo más alto de la clasificación de pilotos, cuando todavía quedan en el calendario de 2021.

The final send-off ceremonies begin 💛



For one final time in Italy, @ValeYellow46 takes in the applause! 👏👏👏#EmiliaRomagnaGP 🏁 | #GrazieVale pic.twitter.com/MoJ4BHJVbT