"Sí, es cierto", dijo el jugador de 26 años después de la victoria por 4-0 contra el Hoffenheim.

Fútbol alemán Jugador del Bayern Múnich afirmó que no está vacunado y desató la polémica en la Bundesliga

El jugador de la selección alemana y estrella del Bayern Múnich Joshua Kimmich desató un fuerte debate en su país tras reconocer el sábado que no está vacunado contra el coronavirus.

Kimmich añadió que había tomado la decisión de no inmunizarse pero subrayó que no es un negacionista y no descartó vacunarse en el futuro.

La polémica va más allá de la propia Bundesliga y del deporte, en medio de crecientes cifras de contagio en Alemania (con una incidencia a día de hoy de 106,3 casos cada 100.000 habitantes) y en vista del papel de Kimmich como modelo social.

"Sí, es cierto", dijo el jugador de 26 años el sábado después de la victoria por 4-0 contra el Hoffenheim, cuando un reportero de la emisora Sky le preguntó si era verdad que no estaba vacunado. "Tengo algunas reservas personales, especialmente en lo que respecta a la falta de estudios a largo plazo", dijo Kimmich.

Previamente, el periódico "Bild" había informado de que cinco profesionales del campeón de la liga de primera división alemana no se habían vacunado contra la covid-19, uno de ellos Kimmich.

Su compañero de equipo Thomas Müller señaló a su vez que como amigo entiende la posición de Kimmich pero que en su opinión "la vacunación es la mejor opción". "Espero que los jugadores que no se vacunaron cambien de opinión".

El ex presidente de la junta directiva del Bayern Karl-Heinz Rummenigge aseguró que espera que Kimmich se vacune pronto, tal como el propio jugador ha dicho. "Como modelo a seguir, pero también como un hecho, sería mejor que se hubiera vacunado", indicó.

"No es bueno que no esté vacunado. Es complicado cuando dice que va a esperar", dijo a la emisora Sport1 a su vez el diputado socialdemócrata y experto en salud Karl Lauterbach. "Es una decisión personal de Joshua Kimmich. No debemos presionar, pero sería muy valioso, porque sería un enorme símbolo", añadió.

"El FC Bayern recomienda vacunarse, al igual que lo hago yo personalmente, para, entre otras cosas, quizás permitir a todos llevar una vida más normal", dijo el director deportivo Hasan Salihamidzic sobre la posición del club. Pero, como en Alemania no existe la vacunación obligatoria, añadió, el club "hizo la recomendación y cada uno puede decidir por sí mismo".

