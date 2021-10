https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Colón derrotó a Estudiantes Domínguez: "Este equipo juega bien al fútbol"

En la conferencia de prensa brindada por Eduardo Domínguez tras la victoria sobre Estudiantes, el técnico sabalero se mostró satisfecho por el rendimiento individual y colectivo de sus dirigidos, como así también advirtió que falta resolver algunas cuestiones de cara al futuro.

Las principales afirmaciones del "Barba" Domínguez luego del 2-1 sobre el "Pincha" fueron las siguientes:

* "No nos gusta perder de la forma que perdimos el otro día. Por eso dije, ¿quién no tuvo un mal día? Ante Argentinos tuvimos un mal día, una mala tarde. Pero estamos en el camino que queremos, sabemos nuestras fortalezas, las estamos demostrando y las queremos sostener. Queremos seguir creciendo para ver hasta dónde podemos llegar".

* "Siempre vamos a encontrar méritos en la victoria, pero hay cuestiones que nos cuestan como saber cómo cubrir algunas bajas, saber cómo maquillarlas, el equipo lo entiende, como así también sus deficiencias. Sabemos o creemos bien cómo debemos hacer nuestro juego, y cuándo nos tenemos que hacer fuertes. Esto es lo que buscamos y seguir construyendo".

* "Me llama la atención cuando se habla de intensidad, hay que jugar bien al fútbol y este equipo juega bien al fútbol, sabe cuándo atacar, cómo defender, la intensidad está metida dentro de todo, pero no es por la intensidad, creo que de los últimos cuatro partidos ganamos tres, no solo que es valioso sino que impusimos nuestro juego y personalidad, y cuando uno impone al rival no le gusta, como no nos gustó cómo Argentinos nos impuso sus cualidades. Hoy Colón se está volviendo a imponer, y eso es lo más valioso. El triunfo es la consecuencia".

* "Nos inclinamos por la línea de tres, vimos cómo juega el rival, el tercer partido es el más desgastante de esa seguidilla, veníamos con unos jugadores tocados, con Paolo Goltz con una rodilla que no se le desinflamaba, 'Rafa' (Delgado) con el tobillo a maltraer, Piovi que estuvo limitado por el tobillo. Sabíamos que no podíamos regalar mucho en lo físico, y saber cómo acomodar cada pieza para que funcione como queríamos. El equipo tuvo personalidad para jugar ante un gran rival e imponer condiciones".

* "Morelo de a poco lo va haciendo mejor, lo necesitamos como a Lucas (Beltrán), esperemos que Nicolás (Leguizamón) ya esté con el grupo para el próximo partido, al igual que Cristian Ferreira, para que haya competitividad interno. Lo necesitamos a Wilson, hizo un gran trabajo".

El "Barba" habló de Farías

Durante el encuentro con la prensa, Domínguez se refirió a Facundo Farías: "Salió por un golpe, por momentos lo molieron a patadas, tenemos que cuidar a estos jugadores, se le cargó el gemelo, va a tener que aprender a descansar, a saber alimentarse como lo debe hacer un futbolista profesional si quiere llegar a la elite. Está trabajando afuera con un profesional, está con nosotros día a día, le exigimos, a un chico de 19 años después de todo lo que padeció Facundo, no el jugador, que se manifieste como se manifestó me gusta. Pero ahora hay que hacerlo, es un proceso de maduración y aprendizaje, lo acompañamos hasta donde él nos deja, por otra parte le exigimos pero sigue siendo una promesa, debe seguir trabajando y aprendiendo. Debe saber descansar, alimentarse y entrenarse mejor, trabajar la parte mental y física, está aprendiendo, nos gusta que está dispuesto a escuchar".

Lértora: "Tenemos que seguir creciendo"

La figura del partido y autor del golazo del triunfo, Federico Lértora, habló minutos después del final aun en el campo de juego: "Lograr este triunfo en esta clase de partidos con un rival como Estudiantes nos suma mucho de cara a lo que estamos buscando, que es seguir creciendo y encontrar la regularidad que tuvimos el torneo pasado. En este campeonato nos costó, tuvimos altos y bajos, pero ahora tenemos una semana larga para pensar en Patronato y tratar de repetir el triunfo".

También se refirió a la irregularidad mostrada por el equipo en el actual torneo: "Fueron un montón de cosas, primero la responsabilidad de seguir manteniendo la vara que conseguimos, mientras que los rivales nos juegan de otra manera, y además se nos fue un jugador importante como Luis Rodríguez que fue el nuestro goleador y el asistidor. Pero esto es día a día como dice Eduardo (Domínguez) hay que tratar de crecer, hacer las cosas bien día a día, y para seguir construyendo este Colón que creo que lo venimos haciendo de buena manera y que el día de mañana se pueda hablar de nosotros".

Por último, Lértora habló sobre la final del Trofeo de Campeones, el 17 de diciembre: "Está cada vez más cerca, pero tenemos la cabeza acá. Queremos encontrar nuestro mejor nivel, tenemos que seguir creciendo, más adelante veremos, ya que también tenemos el clásico, hay muchas cosas por jugar. Ya pondremos la cabeza en esa final cuando llegue, pero sabemos que está cerca".