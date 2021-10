https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 25.10.2021 - Última actualización - 3:09

3:01

Los candidatos a senadores nacionales de JxC plantean una agenda de contrapesos institucionales más infraestructura con seguridad. Cuestionan los $ 90 mil millones en plazo fijo que hoy tiene Santa Fe.

Carolina Losada y Dionisio Scarpin Oposición al kirchnerismo y reclamos para el gobernador Los candidatos a senadores nacionales de JxC plantean una agenda de contrapesos institucionales más infraestructura con seguridad. Cuestionan los $ 90 mil millones en plazo fijo que hoy tiene Santa Fe. Los candidatos a senadores nacionales de JxC plantean una agenda de contrapesos institucionales más infraestructura con seguridad. Cuestionan los $ 90 mil millones en plazo fijo que hoy tiene Santa Fe.

Hace 18 años que no hay un senador nacional radical por Santa Fe, desde que Horacio Usandizaga cumplió su mandato. Carolina Losada y Dionisio Scarpin podrían recuperar un lugar, aunque la ex conductora de televisión aclara que "somos una propuesta de Juntos por el Cambio".

"Somos muchos radicales pero hay gente del PRO", recordó en diálogo con El Litoral, durante una entrevista junto a su compañero en la boleta para la Cámara alta. "Va a ser más polarizada la elección que viene. La gente en las Paso muchas veces, no va a votar o vota diferente muchas veces".

"Pero la gente ya sabe que somos nosotros o ellos y que somos la fuerza que puede hacer un contrapeso importante. En Juntos por el Cambio representamos a la gente que votó por la esperanza y tenemos la responsabilidad de liderar para sacar al país de donde está y hacer un país que apueste al trabajo, a la educación, al futuro. Un país serio no solamente hacia adentro, del que la gente no se quiera ir, sino que se vea serio desde afuera para que vengan inversiones".

- En la jerga parlamentaria, los senadores son los Padres de la Patria. Vos venís desde afuera de la carrera político y podés llegar a una banca. ¿No te ha generado recelos?

- (Carolina) ¿Entre ellos?? No sé si es frecuente en la política. No hubo eso. Nos hemos manejado como grupo consolidado.

- (Dionisio) Congeniamos muy bien desde el inicio. Lo respetamos; viene del periodismo político con conocimiento de temas nacionales, de temas provinciales. Mario y yo somos personas de gestión; Carolina llega en un momento del país donde la clase política está cuestionada, viene desde afuera a oxigenarnos, para nutrirnos desde otro punto de vista.

- El Senado es la instancia conservadora en la dinámica del poder.

- (Dionisio) Creo que está cambiando desde que está la reforma de la Constitución y que los senadores también son electos directamente por la ciudadanía. En nuestro caso somos dos personas que no venimos del núcleo duro de la política, al menos no de tantos años. En otras provincias hay candidatos que son jóvenes y que le van a dar una renovación muy importante.

- Ustedes plantean "somos ellos o nosotros". ¿Eso no es seguir cavando en la grieta?

- (Carolina) Yo no quiero hacerlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es frenar el proyecto populista. Es un trabajo que tenemos que hacer desde el Senado de la Nación; Mario (Barletta) desde la Cámara de Diputados. Estoy convencida de que tenemos que hacerlo pero también proponer y encontrar puntos en común. Estoy convencida que aún en el kirchnerismo hay personas que quieren hacer las cosas bien. Tenemos que valernos de esas personas, porque la Argentina tiene problemas muy graves, que nos sentemos a pensar los que creemos en una República, que la Argentina tiene que salir de donde está, creyendo en el mérito. Nos tenemos que unir. Si hay un proyecto que viene de otro partido, se puede votar a favor si está bien. Me van a encontrar votando a favor de Santa Fe.

- ¿Cuál sería la relación con el gobernador Omar Perotti? Se votan proyectos que tienen que ver con la provincia y hay que hablarlo con el gobernador.

- (Dionisio) Si somos electos -Carolina prácticamente lo está- una de las primeras cosas a hacer es pedir una audiencia con el gobernador, sin dudas. Somos representantes de la provincia y la intención de diálogo con Omar Perotti la vamos a tener siempre. Dependerá de él la apertura que tenga con nosotros, de tratar los temas de Santa Fe en el Senado.

- ¿Cuál es la mochila del norte santafesino, repetidamente relegado en la construcción del poder tanto en la provincia como a nivel nacional en los presupuestos?

- (Dionisio) Lo principal es mostrar las oportunidades que tiene el Norte. Y las oportunidades que hoy no se pueden aprovechar muchas veces por la falta de presencia del Estado. Somos 6 departamentos con problemas e idiosincrasia; por ejemplo si uno va a 9 de Julio, a Santa Margarita va un camión que lleva 30 mil litros de agua potable desde Reconquista. Son 300 kilómetros para llevar agua a la población. Eso limita a la gente, a la industria, las oportunidades de desarrollo están. Se demuestra cuando hay una desmotadora de algodón que llegó cuando el Estado llevó una línea eléctrica. Sólo con eso se generaron puestos de trabajo. Falta eso. No es imposible ni de otro mundo, son cosas esenciales que hacen falta: infraestructura y educación orientadas a la producción.

- La gente suele tener expectativas de instantaneidad cuando vota, pero eso no sucede. La Planilla de la Felicidad incluye todas las obras en el presupuesto, pero no se ejecutan. Es parte del mecanismo de promesa y desilusión.

- (Dionisio) No prometo obra sino trabajo. Trabajar con las comunidades del norte para que se apropien de las necesidades para reclamarlas en conjunto. Un senador nacional solo no puede conseguir una línea eléctrica. Hay que involucrar un proyecto en común en los distintos departamentos, a los actores sociales. Los intendentes, los presidentes de comuna, los legisladores provinciales, 9 de Julio, Obligado, San Javier. Estamos trabajando por departamento porque tiene que haber una visión regional. Esa es la forma. Hay que ir con las instituciones, con la Rural, con los Centros Comerciales. Es el lugar de representación que quiero ocupar.

Levantar la voz por los santafesinos

"También nuestro trabajo es levantar la voz por los santafesinos", aclaró Losada, más allá de la necesidad de diálogo entre los senadores y el mandatario provincial. "No solamente frenar un proyecto que esté mal. Dionisio habla del agua… ¡una comunidad que no tiene agua no va a avanzar! Tenemos un gobernador que tiene 90 mil millones de pesos guardados en plazos fijos. No sólo no llevó agua a esta comunidad, tampoco reparó rutas.

"Con esos 90 mil millones de pesos -dijo- podríamos haber hecho 800 kilómetros de autopista cuando hay gente que muere en accidentes viales. Al mismo tiempo no hay una decisión política respecto de la inseguridad. Es uno de los problemas que nos importan. Sabina Frederic le envió hace 15 meses 3 mil millones de pesos por tema de seguridad. No se compraron chalecos, ni patrulleros. No se hizo nada con ese dinero. Cuando se fue Patricia Bullrich en la Nación y Pullaro en el gobierno provincial, había alrededor de 150 patrulleros, hoy hay 40 en estado pésimo. Todo tiene que ver con una decisión política".