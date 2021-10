https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 25.10.2021

3:21

Antes de su viaje a Europa El presidente coordina el tramo final de la campaña

A días de emprender un viaje a Italia y Escocia, el presidente Alberto Fernández coordina con referentes del Frente de Todos cómo será el tramo final de la campaña electoral, de cara a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre.

"El Presidente pidió presencia en territorio, que le contemos a la gente lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Hay que recuperar el voto de los desencantados y convocar a los que no fueron a votar", resaltaron a NA fuentes partidarias.

En ese marco, precisaron que la clave estará en "mostrar gestión", y confiaron a Noticias Argentinas que "el objetivo principal es mostrar proactividad en la lucha contra la inflación".

"El ponernos al frente del control de precios es central. Tenemos que ser los garantes de que se cumpla con los precios máximos en la canasta básica de alimentos", puntualizaron.

Con el control de precios como uno de los ejes de la campaña, que se enmarca dentro de las premisas de "gobernar y escuchar", la tropa bonaerense de la coalición gobernante buscará mejorar la performance del Frente de Todos en la madre de las batallas.

"Ya sabemos lo que la gente necesita. Esto hay que darlo vuelta y podemos hacerlo", arengó Fernández durante un almuerzo que se realizó el viernes en la Quinta de Olivos con parte del Gabinete nacional e intendentes del Conurbano bonaerense.

Según detallaron a NA fuentes oficiales, el Presidente pidió a los dirigentes "estar en la calle" y "militar" para conseguir el voto de quienes no optaron por el oficialismo en las PASO.

Tras las indicaciones que realizó el consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí, quien encabezó días atrás una reunión de campaña en Casa Rosada con parte del Gabinete nacional, en el Ejecutivo nacional consideran que "la clave está en seguir escuchando".

Rumbo a Roma

Con la estrategia de la campaña encaminada, el jefe de Estado tiene previsto viajar rumbo a Italia en la noche del próximo jueves, para participar el 30 y 31 de octubre de la Cumbre de Jefes de Estado del G-20 que se realizará en la ciudad de Roma.

Fernández buscará consolidar los respaldos internacionales cosechados en el último año para la renegociación de la deuda que la Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Previo a la Cumbre de Roma, el Presidente llamó a "repensar una nueva arquitectura financiera internacional que brinde una respuesta multidimensional", al participar en forma virtual en el segmento de alto nivel de la Cumbre de Finanzas en Común 2021.

Como parte de la mini gira europea, el mandatario nacional también tiene previsto participar el próximo 1 y 2 de noviembre de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) en la ciudad de Glasgow, en el Reino Unido.

La comitiva que acompañará a Fernández estará integrada por el canciller Santiago Cafiero, quien este jueves almorzó con el jefe de Estado en la Casa de Gobierno para delinear las actividades que formarán parte del viaje a Europa.

No obstante, fuentes oficiales indicaron a Noticias Argentinas que la agenda presidencial aún "no está confirmada", y no descartaron que la misma pueda incluir algún encuentro bilateral.