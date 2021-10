Claude Cahun y el doodle de Google por los 127 años de su nacimiento

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La artista francesa es una de las referentes más importantes en la fotografía surrealista, la escritura, escultura, entre otras expresiones. Además, es reconocida por ser de las primeras personas públicas en manifestarse trasngénero.

En motivo de un nuevo aniversario del nacimiento de la artista francesa Claude Cahun, Google decidió sorprender este 25 de octubre con un doodle especial. El buscador le rinde homenaje a una de las referentes más importantes en la fotografía surrealista, la escritura, escultura y otras expresiones artísticas.

Dejando a Claude en el centro del diseño, y ocupando el lugar de la segunda letra “G”, Google mantuvo los colores a blanco y negro que tenían las fotografías de antaño, mientras que, durante breves transiciones, el retrato de la fotógrafa cambia y muestra diferentes personajes importantes de su carrera.

Lucy Renee Mathilde Schwob, nombrada así en su nacimiento el día 25 de octubre de 1984 en la ciudad de Nantes, en Francia. Criada dentro de una familia judía, nieta del influyente artista francés David León Cahun e hija del propietario de un periódico, Cahun alcanzó la mayoría de edad rodeada de creatividad.

A los 14 conocería a quien sería su socia de toda la vida y colaboradora a lo largo de su carrera artística, Marcel Moore. Años más tarde, en 1919, se mudaría a París, donde dio el mayor salto en su vida.

En la capital, adoptaría su look rapado y dejaría de lado el Lucy para cambiarse a su nombre artístico de género neutro en rebelión contra las convenciones sociales. Otro de los motivos para cambiarse el nombre, fue para honrar a su abuelo León.

A pesar de que la no conformidad de género se consideraba un tabú en la década de 1920 en París, la decisión de Claude de identificarse públicamente como no binaria generó controversia, pero rechazaron explícitamente el alboroto público. Cahun exploró la fluidez de género a través de la literatura y el autorretrato melancólico, como la serie de 1927 "Estoy entrenando, no me beses".

Esta obra mostraba a la artista vestida como una levantadora de pesas feminizada, difuminando la línea entre los estereotipos masculinos y femeninos. Además de su trabajo artístico de toda la vida, Claude Cahun trabajó con otros para resistir la ocupación fascista durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno francés premió sus esfuerzos con la Medalla de la Gratitud Francesa en 1951.

