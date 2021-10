Por unas zapatillas de Michael Jordan se pagaron 1,47 millones de dólares

La leyenda de quien es para muchos el mejor jugador de básquet de la historia, Michael Jordan, sigue creciendo con los años y a pesar de que las nuevas generaciones no disfrutaron de su esplendor en la NBA.

Durante 2020 fue con el documental "The Last Dance", que contaba su última temporada en los Chicago Bulls, que puso su figura de nuevo en la escena. Ahora, un par de zapatillas que utilizó en sus inicios en la liga fueron subastadas por 1,47 millones de dólares.

La subasta fue organizada por la casa especializada Sotheby's en Las Vegas. Se trata de unas Nike Air Ships blancas y rojas que Jordan utilizó en sus inicios en la NBA.

"Las zapatillas de deporte más preciosas que han salido a subasta, las Nike Air Ships de 1984 quellevó Michael Jordan durante la temporada regular, acaban de ser vendidas en 1.472.000 dólares durante nuestra venta de lujo en Las Vegas", declaró la casa de subastas en un comunicado publicado en Twitter.

#AuctionUpdate The most valuable sneakers ever offered at auction—Michael Jordan's regular season game-worn Nike Air Ships from 1984—have just sold at $ 1,472,000 in our luxury sale in Las Vegas. #SothebysxMGM pic.twitter.com/OlxvZ1ETML