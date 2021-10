Patronato vende generales: ¿habrá hinchas de Colón en el Grella?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El estadio tiene un aforo final de 8.000 lugares y el "Patrón" sólo tiene 2.500 socios con derecho a su lugar. Costarán 1.000 en la tribuna de Grella y 1.400 la San Nicolás. Nace un "tironeo".

De cara a lo que será, dentro de una semana, Patronato de Paraná-Colón de Santa Fe (lunes 1 de noviembre desde las 19) en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, la dirigencia del "Patrón" confirmó en exclusiva a El Litoral que venderá entradas generales para no socios y que tiene un margen de casi 6.000 lugares libres. "Ya lo hicimos con Racing y repetiremos con Colón; lo que no sabemos es que comunicará la Policía de Entre Ríos para montar el operativo de seguridad". ¿Podrán ir "camuflados" (sin gorros, sin banderas, sin camisetas) los hinchas sabaleros al Grella el lunes que viene?. La decisión final la tendrá la Policía local en cuanto a los requisitos: contra Racing fue "libre", sin tener que presentar DNI para adquirir tickets.

El gerente histórico de Patronato de Paraná, llegando a Tucumán para el partido contra Atlético, dialogó en exclusiva con El Litoral respecto del partido que se viene: el lunes que viene, a las 19, Colón pisará el Presbítero Grella como campeón legítimo y vigente de la Argentina, lo cual genera por naturaleza una expectativa tremenda.

Gustavo Abdala, hombre-orquesta de Patronato, dejó precisiones respecto de la idea que tiene la Comisión Directiva del "Negro" de Paraná para el juego con Colón, dentro de una semana:

- "A nosotros nos habilitaron el estadio de Patronato con una capacidad final, con el aforo al cincuenta por ciento, de 8.000 lugares totales, entre generales y plateas"

- "Al inicio de la apertura para el público, Patronato tiene un poquito menos de 2.500 socios con la cuota al día, en condiciones de exigir su lugar sí o sí cada vez que jugamos de local en Paraná"

-"Como nos quedan 6.000 lugares disponibles en el estadio, tomamos la decisión en Comisión Directiva de vender entradas generales para cada juego en casa. Lo hicimos con Racing de Avellaneda y lo vamos a repetir el lunes que viene con Colón"

-"El socio de Patronato paga 800 pesos para ingresar en la tribuna de calle Grella y 1.000 pesos para ubicarse en la grada de la calle San Nicolás"

-"La idea es vender generales no socios: los valores contra Colón serán los mismos de Racing. Para entrar por calle Grella 1.000 pesos y para ingresar el no socio de Patronato, las generales costarán 1.400 peso por calle San Nicolás"

-"En el juego contra Racing, donde vendimos generales, hubo gente de todos lados. No nos consta que hubiera venido gente de Avellaneda, pero seguramente compraron hinchas de La Academia de la zona"

-"No sabemos qué decisión tomará la Policía de Entre Ríos cuando montemos la reunión de cancha previa a cada partido de local que hacemos en el Grella; ya éso dependerá de ellos y no de Patronato"

-"Si exigen el DNI o si se cierra ese día el ingreso de coches de Santa Fe, es algo que desconocemos. Insistimos: no es algo que dependa de Patronato como club local"

-"Entendemos que hay gente que no puede pagar la cuota de socio y elige qué partido ir a la cancha. Es por eso que vendemos generales, o sea pases para no socios de Patronato: contra Racing funcionó sin ningún problema. Salió todo bien. A lo mejor la Policía entiende que contra Colón, por la cercanía que hay con Santa Fe, es distinto. No lo sabemos"

-"Las relaciones de club a club con Colón son espectaculares: de amistad, casi de hermandad por los colores y el apodo: "Los Negros". Pero, insisto, no es algo que dependa de nosotros"

Esa muy buena relación de las dos Comisiones Directivas se extiende a los respectivos cuerpos técnicos de cada equipo: el "Barba" Eduardo Rodrigo Domínguez (DT de Colón campeón) es muy amigo del "Pájaro" Iván Juárez, ayudante de campo del "Negro" Iván Delfino, entrenador de Patronato.

De cara al Patronato-Colón del lunes que viene, 1 de noviembre a las 19 horas en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, la dirigencia del "Negro" de Paraná es clara: vender generales. Primero, porque le sobran lugares; segundo, porque necesita recaudar como cada institución en la post pandemia. Tercero, porque hace poco lo hicieron contra Racing y funcionó bien, sin problemas.

Ahora, claro está, luego de este anticipo exclusivo de El Litoral, a la palabra final la tendrá la Policía de la Provincia de Entre Ríos para "abrir" o "cerrar" de golpe esta ilusión que tienen los sabaleros de poder estar "camuflados" en el Grella dentro de una semana en este Patronato-Colón que se viene en la cercana ciudad de Paraná.

Hubo incidentes en el 2018: sabaleros sancionados

En el año 2018, jugaron Patronato-Colón en el Grella y desde la Policía de Entre Ríos elevaron un informe al ente regulador para analizar los casos de más de 600 santafesinos que ingresaron a la cancha de Patronato. Muchos sabaleros recibieron una restricción y quedar inhabilitados para ingresar a espectáculos públicos durante largos meses.

"Además de los individualizados, a través del programa tribuna segura se reconoció a individuos con restricción para ingresar al estadio que fueron demorados. También se produjo la sustracción de indumentaria que no estaba permitida para este evento", explicaban desde Entre Ríos.

Los medios de Entre Ríos, hace tres años, afirmaban: "Tanto de la dirigencia de Patronato, como desde la policía se pasan la bola, en referencia a lo ocurrido con los hinchas de Colón que ingresaron el sábado al Grella. Jugaron con la suerte y solo por eso no pasó nada. Si bien la relación entre las parcialidades de Patronato y el equipo de Santa Fe es muy buena, un gol podría haber cambiado la historia. Desde ambas partes dicen que no se respetó lo hablado en la semana".

En ese entonces, los hinchas de Patronato quedaron muy disconformes con el operativo policial realizado por al Policía de Entre Ríos. "A mi no me dejaron comprar entradas sin documentos, pensando que era de Santa Fe, después veíamos a los hinchas de Colón cantando dentro de la cancha", dijo Antonella, una joven simpatizante que no se pierde un partido.

Esa vez, muchos hinchas santafesinos fueron individualizados por la gente de seguridad que los dejó ingresar al estadio sabiendo que no se permiten hinchas visitantes. Entraron y luego los sancionaron por varios meses sin poder ver a Colón en ningún estadio.