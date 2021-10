https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Decisión personal

Alemania no contará con su máxima figura para la Copa Davis

El número cuatro del mundo decidió no ser parte del equipo que jugará ante Serbia el próximo 25 de noviembre.

Crédito: Gentileza

La decisión del campeón olímpico de tenis Alexander Zverev de no participar en la Copa Davis de este año ya es oficial, al no figurar el número cuatro de la clasificación mundial en el equipo anunciado este lunes por el capitán Michael Kohlmann. Alemania contará para disputar el nuevo formato de la Copa Davis, que se celebrará del 25 de noviembre al 5 de diciembre, con Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer y Peter Gojowczyk, que retorna al equipo, para los partidos individuales. Kevin Krawietz y Tim Pütz forman parte del equipo como especialistas en dobles. Con esta convocatoria, Kohlmann cuenta con los jugadores alemanes mejor clasificados en el ranking de la ATP, exceptuando a Zverev. Tenés que leer Schwartzman retrocedió dos puestos en el ranking ATP El equipo alemán se enfrentará primero a Serbia y al equipo local en la ciudad austriaca de Innsbruck, donde disputará la ronda preliminar. El ganador del grupo y los dos mejores segundos pasarán a los cuartos de final, que los alemanes también jugarían en Innsbruck. Otras sedes del torneo son Turín y Madrid, donde también se celebrarán las semifinales y la final. "Podemos conseguir muchas cosas con este equipo y estamos bien posicionados en todos los aspectos", dijo Kohlmann. Zverev rechazó el nuevo formato de la Copa Davis desde el principio y también estuvo ausente hace dos años, en 2019, cuando los alemanes fueron eliminados en cuartos de final. Con información de dpa

