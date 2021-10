A cadenazos una empleada del hospital Sayago puso en fuga a dos asaltantes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió en barrio Los Naranjos. En la pelea con los ladrones la mujer resultó lesionada. Denuncia gran inseguridad en la zona.

Liliana (48) es una esforzada trabajadora que desde hace 15 años se desempeña como empleada en el hospital Sayago. Desde entonces cumple con su labor con alegría, aunque por estos días luce triste e indignada debido a un grave hecho de inseguridad que la tuvo como protagonista.

El jueves de la semana pasada, como siempre, salió de su casa a las 5 de mañana y a bordo de su motocicleta puso rumbo a su lugar de trabajo. Claro que sin imaginar el drama que estaba por vivir.

"Yo iba tranquila porque el trayecto desde mi casa hasta el hospital es relativamente corto, en 15 minutos lo hago. Ese día circulaba por Bernardo de Irigoyen y Callejón Aguirre cuando veo que de frente vienen dos pibes en moto. Hasta ahí no pasaba nada", comentó la mujer en diálogo con El Litoral.

Liliana fue atacada por ladrones cuando se dirigía a su trabajoFoto: El Litoral

"¡Soy boleta!"

"Pero miro por el espejo retrovisor y veo que dan la vuelta. Ahí nomás pensé: '¡chau.... soy boleta!'. No pasó ni un segundo cuando veo que el viene sentado atrás salta de la moto y se me tira encima. Me hace caer y me gritaba '¡dame la moto!".

"Yo le contesté 'la moto no te la doy'. En eso noto que se lleva la mano a la cintura y alcanzo a ver entre su ropa que tenía como la culata de un arma de fuego. Ahí es que agarro la linga de mi moto y le pego en la mano para que no saque el arma. A todo esto se sumó el otro delincuente que me vuelve a empujar y me hace caer. Yo no sé de dónde saqué fuerzas, pero me levanté y empecé a los cadenazos contra los dos"

"Justo en ese momento pasó por el lugar un automóvil cuyo conductor, si bien no se detuvo, comenzó a hacer señas con las luces. Los ladrones quizás pensaron que podía avisar a la policía. Yo me seguía defendiendo con la linga, entonces los pibes subieron a su moto y se fueron".

Con la linga de su moto pudo frenar el accionar de los delincuentes que circulaban en moto como ellaFoto: El Litoral

"Esto es una zona liberada"

"No puede ser que uno por ir a trabajar tenga que pasar por estas cosas. En esta zona somos muchos los trabajadores de la sanidad porque hay tres hospitales cerca; el Sayago, el Iturraspe y el Mira y López. Ya hubo un montón de casos de robos y asaltos. Sin embargo jamás se ve un patrullero. No tengo dudas que esto es un zona liberada", señaló Liliana con amargura.

"Después todo lo que hay que padecer con todo tipo de trámites. Me tengo que hacer resonancias, placas radiográficas, estudios porque tengo traumatismos, toda la cuestión administrativa de ir a la ART. Encima cuando voy a hacer la denuncia un policía que me dice 'hiciste bien en cagarlos a palos... porque si yo los toco termino preso'.

"Lo único que pido es que por favor el gobierno y las autoridades hagan algo para darnos más seguridad. Estamos todos muy expuestos y nadie hace nada. Vamos a trabajar durante la noche, durante la madrugada y nos asaltan. ¿Qué están esperando... que alguna noche maten a algún trabajador?. Espero que reaccionen y hagan algo alguna vez", sentenció.