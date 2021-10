https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 25.10.2021 - Última actualización - 12:17

12:14

La discusión paritaria continúa el miércoles Aumento a docentes: Pusineri explicó cómo se articulan los decretos para pagar sólo a los que aceptaron la oferta

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, ratificó este lunes que el aumento salarial ofrecido por el gobierno provincial, y aceptado por la casi totalidad de los gremios de la administración pública y parte de los docentes, no será liquidado a los trabajadores que pertenecen a gremios que la rechazaron. Para el caso, los docentes públicos nucleados en Amsafe y Amet. Y que así surge del juego de los dos decretos que se dictaron: uno estableciendo la pauta salarial general, y otro las excepciones.

“El día posterior al rechazo yo dije que la decisión tenía que ver con lo que es el desarrollo de una negociación, que implica oferta y aceptación. Mal puede liquidarse un aumento de sueldo a quien no lo acepta. Esa situación se sigue manteniendo hasta el presente. Trascendió el decreto 2173 que dispone la norma general, está el 2180 que establece concretamente lo que les estoy diciendo. Nada distinto de lo que vinimos informando”, explicó el funcionario, en diálogo con la prensa.

Ante la repregunta de El Litoral, Pusineri subrayó la manera en que se articulan ambas normas, luego de que la difusión extraoficial de una de ellas generase algún grado de confusión durante el fin de semana, en el sentido de que el aumento se aplicaría también a los salarios de quienes no aceptaron la propuesta.

“Hay una norma general de política salarial, el decreto por el cual se dispuso el aumento, y después en línea con lo que veníamos diciendo, se explicó que quedaba circunscripto a los que habían aceptado la oferta. Allí no hay nada de inédito. Porque no podríamos demorar el pago a los sectores que aceptaron la propuesta salarial, porque en materia laboral existe el principio de que hay que liquidar a favor del trabajador las situaciones consolidadas. Es decir, el hecho de que Sadop y UDA hayan aceptado, ésto nos pone en situación de aplicar en favor de los trabajadores los aumentos que han sido aceptados”, remarcó.

Con respecto a la nueva instancia de diálogo pautada con Amsafe y UDA, el ministro destacó que “la vocación de diálogo del gobierno, y creo que de las entidades gremiales, está vigente. Vamos a ver las alternativas en un marco en el que creo que no va a haber medidas de fuerza, lo que permite llevar adelante la negociación”.

En cualquier caso, insistió en que no habrá modificaciones en la oferta salarial. “Tenemos la aceptación de prácticamente todos los gremios de la administración pública. O sea que podemos trabajar en otros puntos de los que se han venido planteando, pero la oferta salarial es la que el gobierno efectuó, y se trata de la mejor oferta salarial que se conozca el país. Se supera la paritaria nacional, no existe otra provincia que lo haya hecho. Por eso, no vemos motivo para modificarla, porque además cumple con la premisa que nos planteamos, y supera la inflación. Nuestra vocación es que todos los docentes puedan ir percibiendo el aumento a partir del mes que viene, tenemos que ponerlo en este contexto, explicar que estamos en un contexto de mejora”.