https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 25.10.2021 - Última actualización - 13:33

13:32

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa: pedido solidario, inseguridad y colonia de vacaciones municipal Nuestros lectores opinan sobre la actualidad y hacen sus reclamos ciudadanos.

Pedido de una máquina de coser

AYELÉN VILLAVERDE

"Nuevamente me comunico, por medio de este generoso espacio que nos brinda el diario, para hacer un pedido solidario. No tengo trabajo efectivo, solo algunas veces me llaman para tareas domésticas y para poder sustentarme estoy haciendo un taller gratuito de diseño. Me gusta y entusiasma este aprendizaje, pero no tengo recursos para comprarme una máquina de coser. Me han donado algunas, pero había que arreglarlas, estaban en mal estado, y salía más eso que comprar una nueva. Sé que mucha gente lee este diario y también de la solidaridad de los santafesinos. Seguramente, alguien tiene guardada en un rincón de la casa alguna máquina de coser que ya no use y que para mí sería una gran bendición que me la cediera. Se lo pido a Dios. También necesitaría una remachadora, así voy poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo y puedo empezar un emprendimiento de costurera. Espero que este mensaje toque a algún corazón que tenga esa máquina en desuso y quiera darme la oportunidad de desarrollarme en este oficio y para poder mantenerme junto a mi esposo. Para quien quiera tenderme esa mano, este es mi teléfono: 342 502-9699. Desde ya, muchísimas gracias y que Dios les dé el triple de lo que me den a mí".

****

A la Municipalidad

JORGE DE B° CANDIOTI

"Quisiera saber cuándo van a proceder al corte del yuyal que hay en Necochea entre Alem y Sta. Ma. de Oro. Yuyos de 1 metro y un pozo de 3 metros (posible ex pozo negro) de profundidad, lleno de basura, desde hace no menos de 5 años en plena vereda. Cortan Alem, pero de Necochea se olvidan. Y si no les corresponde, intimen al dueño del predio que está en esa esquina a que lo haga. Es una vergüenza la inacción y la desidia que se muestra a diario. Gracias".

****

Colonia de verano municipal

RICARDO

"Le pido al diario, a los periodistas de Área Metropolitana, si pueden hacer una nota, preguntar a la Municipalidad, al intendente, a quien corresponda, si la pileta de la escuela N° 38 va a funcionar este año. Es decir, una colonia municipal para los que no podemos pagar una. Mi hijo concurre a esa escuela. Es una muy linda la pileta y está abandonada. Por favor, averigüen y espero también que lean este mensaje para decidir poner en actividad esa pileta. Gracias por el espacio".

****

La inseguridad cobra vidas

ALFREDO SALOMÓN

"La inseguridad ha trepado a lo inimaginable y la Justicia no estuvo a la altura de las circunstancias y el alto precio lo pagaron inocentes ciudadanos jóvenes. Es una verdadera pena, que reclama justicia. El gobierno debería asumir la responsabilidad con la promesa de perseguir a esta lacra peligrosa con el máximo rigor, hasta que desaparezcan del todo. Solo así se podrá vivir en paz y desarrollarnos como país, en una verdadera armonía. Que así sea".

****

Llegan cartas

Educación e Instrucción Pública

MIGUEL ÁNGEL REGUERA

En el año 1854 comenzó a funcionar el Ministerio de Instrucción Pública, que durante 95 años tuvo a su cargo la función que la Constitución Nacional le delegó al Gobierno Nacional, en cuanto al funcionamiento de la instrucción primaria, ampliada luego con la creación de la escuela secundaria (Bachilleratos, Comerciales y Escuelas Técnicas). En 1949 se le cambió el nombre y se creó el Ministerio de Educación de la Nación. Hoy para muchos ya no está claro qué es instruir y qué es educar; al punto que se cree que ampliando horarios, días, meses de instrucción escolar se está mejorando la educación de la población. En la década de los 60´s, 70´s u 80´s las clases comenzaban en la segunda o tercera semana de marzo (en secundaria por ejemplo rendían los que "se llevaron" materias a marzo) y terminaban el 30 de noviembre indefectiblemente. La temporada veraniega se extendía durante los meses de diciembre, enero y febrero, beneficiando al movimiento económico y comercial que generaba el turismo durante el periodo estival. En todo ese tiempo nadie cuestionaba el sistema, pues era entendido que los agentes educadores eran muchos, no solo la escuela y su instrucción. ¿Cuántos diarios y periódicos se publicaban por la mañana, tarde y noche? ¿Cuántos teatros, cines, anfiteatros, autocines, ferias, exhibiciones y espectáculos públicos, desde los callejeros a los masivos, existían? ¿Cuántas bibliotecas había en las casas y cuántos libros pasaban de padres a hijos o hermanos, primos, amigos y vecinos? ¿Cuántos conservatorios de música, academias de danzas, profesores de idiomas y escuelas de oficios se habían creado? ¿Cuántos clubes de barrio, bibliotecas populares, sociedades de fomento, mutuales y cooperativas se cerraron con los años? ¿Cuántos programas educativos existían en televisión desde tele-escuela técnica por la mañana, consejos médicos con famosos pediatras a la tarde y millonarios concursos de cultura clásica sobre filosofía, historia, literatura y ciencias, por la noche? Reducir el concepto de Educación a Instrucción, significa que los agentes socializadores como los ya mencionados, más la familia, encargados de transmitir valores, costumbres, hábitos, tradiciones, principios éticos y morales, además de conocimientos, están delegando esas funciones en el sistema escolar público (estatal y privado). En menos de 70 años la Educación ha pasado de múltiples agentes civiles, conscientes de una responsabilidad colectiva, plural y social; a ser casi un monopolio estatal, asimilándola al concepto de Instrucción ¿Esto está bien? El tiempo traerá la respuesta.