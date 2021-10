https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mirada desde el sur

No hay pacto con mentiras y sin mentiras no hay pacto

Firma de los Pactos de la Moncloa. En la foto estaban todos: Enrique Tierno Galván, Santiago Carrillo, José María Triginer, Joan Reventós, Felipe González, Juan Ajuriaguerra, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Leopoldo Calvo-Sotelo y Miquel Roca. Crédito: Captura de Internet



Por Raúl Emilio Acosta SEGUIR Cuando mencionamos pacto vayamos a una definición mínima que nos permita ubicarnos en tiempos y espacios cercanos: "Pacto, del latín pactum, es un acuerdo, alianza, trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración; por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas", Wikipedia es el bastón que ayuda a los que, como yo, renqueamos. HABÍAMOS DICHO… En la semana anterior, en referencia a Perón escribí: Cuando dice "vuelvo descarnado" y aclara que "lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie" se refiere a un armisticio, es un general, entiende de esas cosas. Entendía. No era consenso. Armisticio. El peronismo no tiene Moncloa. Es "hagan caso, es por aquí"… Ayer y hoy. Contaba Pino que Perón le decía: "vea Pino, cuando Usted entra a un pacto si consigue el 50% de lo que proponía usted ganó… y tiene que pagar el asado…". Pino Solanas lo narraba. Dice El Cronista Comercial: Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, adelantó que desde el Gobierno van a convocar "a un acuerdo con la oposición, los empresarios y los trabajadores" el 15 de noviembre próximo. Es decir, el día siguiente de las elecciones. De qué pacto habla Sergio Massa (y seguro su biografía no será un antecedente). Necesitamos algo conocido y serio, porque el GAN (Gran Acuerdo Nacional) no lo fue. Algo para referenciarnos. Ubicamos uno. Se trataría de una re edición de lo que fue aquello: los Pactos Españoles firmados en La Moncloa. CONOCER PARA HABLAR EN SERIO Dice Wikipedia: "Los Pactos de la Moncloa (formalmente fueron dos, denominados Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política) fueron los acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa durante la transición española el 25 de octubre de 1977, tomando conocimiento y comprometiéndose a su desarrollo el Congreso de los Diputados dos días después, y el Senado el 11 de noviembre, entre el Gobierno de España de la legislatura constituyente, presidido por Adolfo Suárez, los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de las asociaciones empresariales y el sindicato Comisiones Obreras (excepto algunas secciones sindicales del mismo) y el rechazo de la Unión General de Trabajadores (que finalmente lo firmaría) y de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), con el objetivo de procurar la estabilización del proceso de transición al sistema democrático, así como adoptar una política económica que contuviera la gran inflación que alcanzaba el 26,39 %". Che, está claro. Partidos, trabajadores, empresarios y la amenaza: inflación. Más del 25 anual, casi una meta para el 50% de Argentina en este año. También la necesidad de entrar a Europa y ser Siglo XX, porque España era Siglo XIX hasta la muerte de Franco (1976). Mucho tenía que actualizarse. Grande el susto. Y ADEMÁS… "Los firmantes fueron finalmente Adolfo Suárez en nombre del gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo (por UCD), Felipe González (por el Partido Socialista Obrero Español), Santiago Carrillo (por el Partido Comunista de España), Enrique Tierno Galván (por el Partido Socialista Popular), Josep María Triginer (por la Federación Catalana del PSOE), Joan Reventós (por Convergencia Socialista de Cataluña), Juan Ajuriaguerra (por el Partido Nacionalista Vasco) y Miquel Roca (por Convergència i Unió). Manuel Fraga (por Alianza Popular) no suscribió el acuerdo político, pero sí el económico. Los acuerdos fueron ratificados posteriormente en el Congreso y el Senado Español." Está claro: nadie fuera. Más claro: susto y propuesta hacia delante. Suárez un hombre de Franco, Carrillo un comunista al ciento y Felipe el seductor caudillo socialista. Y los demás. Misma mesa, misma foto. Misma esperanza: futuro mejor. AQUÍ ES IMPOSIBLE CON MENTIRAS… Supongamos. Cristina Elizabet Fernández de Kirchner, la muchacha del arrabal platense, Mauricio Macri Villegas, el hijo de Franco Macri. Hugo Moyano, Pérsico (el barbado, no sus hermanos heladeros), Pirola, Altamira, Milei, el dueño de Techint y el dueño de Mercado Libre, la UIA, la Bolsa de Valores, ADEPA, la CSJ, Telecom, Clarín, CTA y autoridades de las Cámaras de Senadores y Diputados. Liga de Gobernadores (incluyendo a Gildo Insfrán)… Pacto es con todos. Se insiste: no son los únicos, pero el valor de la entrada es acatar resoluciones sobre 10 temas por 20 años donde se incluyan Salud, Educación, Monopolio de la Fuerza y -secundaria pero simultáneamente- Plan Económico, leyes laborales, Reforma Constitucional para un sistema más Parlamentario. Salud, Economía, Estado de Derecho, Sistema Político… Cómo pensar en un acuerdo que no resuelva el fin de las diferencias por 20 años sobre estos temas que se resumirían, supongo que para que se entienda, en 10 tópicos. PREGUNTA ÚNICA ¿Quién avala a cada uno, quién queda fuera, qué castigo…? Un buen ejercicio sería que cada lector (suponiendo que alguien lea estas disquisiciones) decida a quién le tiene fe para la no traición. Otro ejercicio es agregar temas. Riquezas del subsuelo. Concepto de Soberanía y de Trust y Posición Dominante. Droga y dineros a blanquear y/o a oscurecer. La única pregunta es hacia dentro: ¿estamos en condiciones de resolverlo sin mentiras?… variante: ¿fue hecho en la certeza de la mentira como el paso inevitable, una vez conseguido el silencio de quien se opone a cualquiera de las cosas pactadas…? ¿Se trata de la mentira del amante (mentiroso) que jura que se va a separar de su pareja o, a la inversa, del esposo infiel que asegura que nunca más traicionará… o, tal vez, de la bella señora que le jura al marido que nunca miró a otro hombre y esos regalos ni se de quién son…? Corín Tellado (Best Seller mundial sobre el tema) decía que existían pocas variantes en sus novelas, pero todas tenían amor, traición e inocencia en diferentes posiciones. Un slogan yanki sostiene que el primer millón de un empresario triunfador contiene algo de sangre y algo de traición… y que el segundo millón debe usarse para cubrir esas huellas. CONCLUSIÓN UNICA En Argentina seguirán usando el segundo millón para conseguir más dinero, nadie esconde las huellas de la sangre derramada y la traición ejecutada ¿Para qué? No hay castigo, hay aplausos. Amor, traición e inocencia son argumentos del ganador. Sus armas. El 15 de noviembre estaremos levemente peor que hoy. Podría apostar por eso. Como también apostaría, viendo la cara de quienes proponen un pacto, que no tendremos Moncloa. Acude a mi memoria René Lavand (el prestidigitador manco). A nosotros nos engañan todos los días y lo hacen a su modo: siempre, pero siempre, poco a poco. Como decía René… "no lo pueden hacer mas lento"… (igual, no nos daríamos cuenta). No estamos preparados para un pacto entre caballeros por una razón, no lo somos. Mientras el engaño funcione… mientras el engaño funcione el lema de los engañadores es una conclusión única. Engaño que funciona no se toca y Sergio Massa lo sabe. 