Lunes 25.10.2021 - Última actualización - 18:38

El 14 de noviembre

No hay impedimentos para que voten quienes no sufragaron en las PASO

Así lo informó la Cámara Nacional Electoral que, no obstante, aclaró que quienes no participaron de las primarias deberán justificar la no emisión del voto para no ser obligados en algún momento a abonar la multa correspondiente.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó hoy que quienes no hayan votado en las PASO de septiembre último están habilitados a sufragar en los comicios parlamentarios del 14 de noviembre próximo. "La ausencia en las elecciones primarias no interfiere con el derecho a voto para noviembre", informaron voceros de la CNE. Sin embargo, aclararon que quienes no participaron de las primarias "deberán justificar la no emisión del voto en las PASO" para no ser obligados en algún momento a abonar la multa correspondiente al caso. La fecha límite para hacer el trámite -de justificación- es el 11 de noviembre, precisó la Cámara Nacional Electoral en un comunicado. Quienes deseen presentar sus justificaciones deberán hacerlo a través de la página http://infractores.padron.gov.ar, De acuerdo con el artículo 125 del Código Nacional Electoral "se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500) al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección", se recordó.

