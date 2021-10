Atlético y Patronato quedaron a mano en Tucumán

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 25.10.2021

19:19

El partido terminó empatado 2 a 2. Ramiro Carrera para el local y Sebastián Sosa Sánchez para la visita, ambos en dos ocasiones, anotaron los goles.

Atlético Tucumán, en su segundo encuentro del ciclo del DT Pablo Guiñazú, igualó esta tarde 2-2 con Patronato de Paraná, en vibrante encuentro correspondiente a la 18va. fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

En el estadio José Fierro de la capital tucumana, el equipo local se adelantó dos veces en la pizarra con sendos goles de Ramiro Carrera (Pt. 17m. y St. 2m.). Sin embargo, el elenco "rojinegro" reaccionó y exhibió contundencia a partir de la eficacia del uruguayo Sebastián Sosa Sánchez (Pt. 42m. y St. 32m.).

De esta manera, el "Decano" sumó el tercer encuentro sin caídas (un triunfo y dos empates) para llegar a las 21 unidades.

Por su lado, el conjunto entrerriano acumula 12 encuentros sin festejos, con 6 empates y 6 derrotas. Patronato ocupa provisoriamente la 21ra. colocación, con 17 puntos.

El equipo local asumió la iniciativa y trató de presionar en campo rival. En el comienzo, el tándem Acosta-Erbes, con criterio y despliegue, posibilitó un mejor rendimiento de parte de los dirigidos por Guiñazú.

Entonces, a los 17m., el "Decano" se situó en ventaja, luego de un mal despeje de Oliver Benítez, que fue interceptado por Carrera, quien despachó un remate seco, que se le metió abajo al arquero Ibáñez.

El equipo visitante buscó nivelar en la tenencia pero no generó peligro hasta los 42m., cuando el propio Benítez ensayó un pelotazo largo que fue dominado por Sosa Sánchez, quien picó ligeramente en posición adelantada y definió ante la salida de Lucchetti, con una gambeta larga para el 1-1.

En el arranque de la segunda parte, Atlético facturó nuevamente. Es que Carrera, el mejor de la cancha, se animó a pisar al área, tras el desprendimiento de Risso Patrón por izquierda, y sacó un zurdazo bajo y cruzado, para decretar el 2-1 parcial para los tucumanos.

Con la diferencia a su favor, el conjunto local buscó ceder la iniciativa, pero sin resignarse a las contras como para liquidar el pleito.

Patronato, pese a los ingresos de Delgadillo y Palavecino, no lograba la profundidad deseada. Hasta que a los 32m., el lateral Martín Garay se mandó por derecha, nadie lo tapó y envió un centro perfecto para la cabeza de Sosa Sánchez, que concretó por duplicado (2-2).

Atlético Tucumán, que había sido más incisivo a lo largo del partido, cargó con insistencia en los minutos finales, con el chileno Campos y su desborde por derecha como arma principal.

Así, un centro del exjugador de Colo Colo fue despejado a medias por García Guerreño y un remate posterior de Menéndez fue rechazado sobre la raya por Oliver Benítez. En la jugada posterior, un cabezazo de Laméndola salió apenas desviado.

En tiempo de descuento ya, el equipo visitante dispuso de una chance para abrazarse a una victoria inmerecida pero que hubiese sido muy necesaria. Un tiro libre de Matías Palavecino besó el poste del guardavallas Lucchetti.

En la decimonovena fecha, Atlético Tucumán visitará este sábado a Platense (15.45), mientras que Patronato recibirá el lunes 1 de noviembre a Colón de Santa Fe (19.00), en el Presbítero Grella de la capital entrerriana.



Síntesis

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Yonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Leonardo Heredia, Guillermo Acosta, Cristian Erbes y Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Pablo Guiñazú.

Patronato: Matías Ibáñez; Leandro Marín, Rolando García Guerreño, Oliver Benítez y Lucas Kruspzky; Gabriel Gudiño, Fabio Vázquez y Matías Pardo; Héctor Canteros; Junior Arias y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Iván Delfino.

Goles en el primer tiempo: 17m. Carrera (AT); 42m. Sosa Sánchez (P).

Goles en el segundo tiempo: 2m. Carrera (AT); 32m. Sosa Sánchez (P).

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Ciro Rius por Heredia (AT); 7m. Martín Garay por Marín (P); 14m. Nicolás Delgadillo por Gudiño y Matías Palavecino por Pardo (P); Cristian Menéndez por Ruiz Rodríguez (AT); 24m. Abel Bustos por Erbes y Junior Benítez por Carrera (AT); 34m. Damián Lemos por Vázquez y Lautaro Geminiani por Canteros (P); 38m. Nicolás Laméndola por Lotti (AT)

Cancha: José Fierro (Tucumán).

Árbitro: Andrés Merlos.