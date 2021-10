https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

In fraganti

Prisión condicional para un sanjuanino que le pegó un sartenazo a su pareja porque no quiso ir a comer hamburguesas

Además, no podrá acercarse a la víctima y deberá completar un tratamiento de rehabilitación por su alcoholismo.

Imagen ilustrativa Crédito: Captura de pantalla

"Qué te hacés de rogar gorda cul...", le dijo Emanuel Alejandro Reina cuando llegó borracho a su casa y su pareja le dijo que no quería ir a comer una hamburguesa. El episodio de violencia de género ocurrió en una vivienda de Chimbas, en San Juan. Allí descansaban la víctima y sus hijos cuando su pareja llegó ebrio y comenzó a despertarla. Luego, la invitó a comer una hamburguesa y como ella no quiso él empezó a golpearla. Primero, le puso un arma en la cabeza y ella, como pudo, se zafó y lo empujó hasta el comedor de la casa. Ya el comedor, ella tomó una escoba para defenderse y él la atacó con un sartén. La víctima logró empujar a Reina hacia afuera del domicilio y llamó a la Policía. Inmediatamente, el violento fue detenido en las inmediaciones de la vivienda. Este lunes, Reina recibió una condena en Flagrancia. Por el terrible momento que le hizo pasar a su pareja, recibió dos años de prisión de cumplimiento condicional y fue excluido del hogar. Además no puede acercarse a la víctima y tiene que hacer un tratamiento de rehabilitación por su alcoholismo.

