La violencia no da tregua

Rosario: matan a tiros a un adolescente a metros de otra feroz balacera

Un muchacho de 17 años falleció en la tarde de este lunes, tras haber sido baleado en una calle ubicada detrás del Mercado de Concentración, muy cerca de donde en la mañana de ayer se produjo un violento tiroteo en el cual murió un joven y hay al menos dos heridos. No descartan que ambos hechos estén relacionados.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

Por Carlos Retamal La ola de violencia que tiene a Rosario en el centro de la escena parece no tener fin. En la tarde de este lunes 25 de octubre, un adolescente de 17 años murió en el hospital de emergencias Clemente Álvarez, tras haber sido baleado en un confuso episodio en la zona de Magaldi al 8700, a pocos metros de donde en la mañana del domingo hubo una violenta balacera en la cual fue asesinada una persona de 27 años y al menos otras dos resultaron heridas, una de ellas de gravedad. El episodio registrado en el barrio Antártida Argentina, a pocos metros de avenida Wilde, conmocionó a vecinos y también al personal policial, que acudió al lugar alrededor de las 16:30, tras recibir varios llamados denunciando varios disparos de arma de fuego en esa zona, al sistema 911. Pero cuando llegaron a la zona, los uniformados no encontraron nada ni nadie que pudiera dar datos sobre lo denunciado. Un rato más tarde ingresó al sistema una comunicación desde el policlínico San Martín, en la cual se informaba el ingreso de un joven herido de arma de fuego desde la zona de Magaldi al 8700, que había llegado en un auto particular. El muchacho, identificado como Alexis Rubén Manuel Fernández, de 17 años, tenía una herida de arma de fuego en el abdomen, con orificio de entrada sin salida. Debido a la gravedad de la lesión, fue derivado al hospital de emergencias Clemente Álvarez, donde falleció después de las 18, a pocos minutos de llegar. Según los primeros indicios recabados luego de conocerse el deceso del adolescente, investigadores indicaron que al parecer, personas hasta el momento no identificadas, que se desplazaban en un automóvil que no fue identificado por el momento, efectuaron varios disparos de arma de fuego, hiriendo al joven, para luego darse a la fuga. La fiscal en turno de la Unidad de Homicidios Dolosos, Marisol Fabbro, pidió que personal del gabinete criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lleve a cabo un relevamiento de la escena donde presumiblemente ocurrió el ataque (esto es a pocos metros de donde poco después de las 11 del domingo se produjo una feroz balacera), verifique la existencia de vainas servidas o material balístico y tome testimonios a vecinos de la zona que puedan aportar datos a la investigación. Además, solicitó a la división Homicidios de la AIC que realice diversas tareas tendientes a dilucidar la mecánica del hecho y los autores del fatal ataque.

Balacera mortal El hecho registrado en la tarde de este lunes puede estar relacionado con una violenta balacera ocurrida cerca de las 11 del domingo 24 en la misma calle Magaldi y a la misma altura, el 8700. En ese episodio, David Luciano Quiroz, de 27 años y Fabricio F., de 18, iban caminando cuando se toparon con otra persona (no identificada por el momento). En principio se originó una discusión que terminó en forma abrupta cuando los dos primeros fueron atacados a balazos por quien los había interceptado. Como consecuencia de la balacera, ambos resultaron heridos y quedaron tendidos en la calle, mientras que el agresor se dio a la fuga. Mientras algunos vecinos llamaron al 911, otros cargaron a los dos heridos hasta el policlínico San Martín. Quiroz tenía varios impactos en la zona del tórax y al menos uno en el abdomen y llegó sin signos vitales y pese a las tareas de resucitación cardiopulmonar, falleció; mientras que el joven de 18 años fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez, donde quedó internado por una herida de arma de fuego en sus piernas. Un rato más tarde llegó al hospital de emergencias un joven, identificado con las iniciales N. B., con una herida de arma de fuego en el abdomen, por la cual fue operado y quedó internado en la sala de cuidados intensivos. Voceros del caso indicaron ayer a este diario que como el joven herido lo señaló como autor de los disparos, la fiscal Marisol Fabbro ordenó que se le asigne custodia y se le realice pericia de dermotest. En el lugar donde se registró el ataque se secuestraron 15 vainas servidas calibre 9 mm y material balístico calibre 380, que fueron enviados a peritar. La fiscal ordenó que el cuerpo de Quiroz sea trasladado al Instituto Médico Legal para ser sometido a autopsia y que la división Homicidios de la AIC realice diversas medidas con el objeto de determinar cómo se produjeron los hechos y confirmar si la segunda persona que ingresó con una herida de arma de fuego participó de la balacera. En base a datos oficiales, ya son 16 los asesinatos registrados en el mes de octubre en el departamento Rosario (15 fueron cometidos en la ciudad y el restante en Villa Amelia) y un total de 194 en lo que va del año en el departamento, 172 de ellos en la ciudad de Rosario.



Temas: