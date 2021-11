Berni criticó a Aníbal Fernández e ironizó con la frase que el ministro usó contra Nik: "¿Fui claro o le hago un dibujito?"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El funcionario de Seguridad bonaerense respondió a las palabras que su par de la cartera nacional le dedicó en medio de un tenso ida y vuelta. También le recordó que “el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión".

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, le respondió este lunes a su par nacional, Aníbal Fernández, en medio del desacuerdo entre ambos sobre el abordaje del llamado "conflicto mapuche" en el sur del país y recurrió al mensaje que Fernández le había enviado al dibujante Nik para chicanearlo.

"Ni el presidente (Alberto Fernández) ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni", había dicho el ministro de Seguridad de la Nación, luego de que el funcionario bonaerense definiera lo que ocurre en Río Negro con los ataques de grupos auto denominados "mapuches" como actos de "terrorismo".

A través de Twitter, Berni le respondió: "Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero Aníbal Fernández. Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia".

"Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión", sostuvo el ministro de Seguridad provincial y, a modo de remate, agregó: "¿Fui claro o le hago un dibujito?".

Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto.

Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión.

Fui claro? O le hago un dibujito? — Sergio Berni (@SergioBerniArg) October 25, 2021

De esta manera, Berni repitió la frase que Fernández le había dedicado a Nik en el tuit donde mencionó la escuela a la que van las hijas del dibujante, quien lo consideró una "amenaza" y desató una fuerte polémica alrededor del funcionario nacional.

Luego de que Aníbal Fernández asumiera como ministro de Seguridad mantuvo una reunión con Berni en la cual mostraron buena sintonía e intercambiaron elogios, pero al poco tiempo la relación empezó a tensarse, debido a las constantes críticas del funcionario bonaerense hacia la administración nacional.

La semana pasada, Berni contradijo al presidente y al titular de la cartera de Seguridad al afirmar que "es obligación del Estado enviar tropas" a la provincia de Río Negro para colaborar con la resolución del conflicto que se da en esa provincia.

Berni sostuvo que se trata de un problema "que viene arrastrándose desde hace años y que se va profundizando cada vez más, en donde obviamente no se han llevado a cabo las diligencias para frenar una situación que inevitablemente va a caer en esta violencia".

"Cuando yo era secretario de Seguridad, nos hablaron de Bariloche porque habían quemado un club andino y un puesto de una estancia en la misma semana. Entonces, yo fui y me comprometí a trabajar. Hubo varias detenciones y no tuvimos más problemas", sostuvo en aquella oportunidad.

Frente a esas declaraciones, Aníbal Fernández dijo que Berni es su "amigo" pero "no puede hablar de terrorismo" y agregó: "Estamos metiendo en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa porque puede ser que los dolores o la generación de conflictos son mayores".

Con información de NA.