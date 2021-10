La disciplina de todos no alcanzó para por lo menos sumar un punto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unión jugó un partido metódico, pero todo lo aplicado que fue hasta tres cuartos de cancha se diluyó en los últimos metros, cuando debió aprovechar lo poco que generó ofensivamente. El gol de Independiente cerca de la media hora del segundo tiempo desnudó la falta de definición del tatengue.

Unión llegó a Avellaneda y se presentó en el Libertadores de América con un equipo muy disciplinado, sabiendo lo que quería desde el mismo inicio del partido y jugando con las necesidades de un Independiente necesitado de puntos para poder ingresar a una copa internacional (¡qué raro suena esto hablando del Rey de Copas!) y de una actuación convincente delante de su público, que siempre se caracterizó por su "paladar negro", aunque hace mucho que ya no exige tanto.

El once elegido por el uruguayo Gustavo Munúa reflejó en el campo de juego lo que debía hacer frente a un equipo como el Rojo, dirigido desde la línea de cal por Omar Píccoli, el ayudante de campo de "Pelusa" Falcioni, que no se presentó por una afección pulmonar.

Al Tate le sobró disciplina táctica y estratégica, fue un conjunto muy pulcro y ordenado, muy atento y atento a todos los detalles y pormenores que pudieran ocurrir en cada sector por el cual el local pudiera tratar de hacerle daño. Pero claro, a la hora de procurar lastimar, faltaron las ideas. Faltó "romper" el orden para dar paso a la improvisación en los últimos metros.

Pasaron 75 minutos de juego en los cuales Moyano (5) solo tuvo que intervenir pocos instantes después del pitazo inicial ante un remate de Rodrigo Márquez. A los 27 del complemento fue vencido por el zurdazo de Braian Martínez, que realmente fue inatajable.

La línea defensiva estuvo muy atenta durante todo el cotejo. Vera (5) cumplió defensivamente, aunque en el segundo tiempo tuvo mucho trabajo con la entrada de Martínez (el autor del gol), y esta vez no pudo aportar mucho en ofensiva mandándose al ataque.

Calderón (5) también estuvo complicado en el complemento, pero se las arregló para marcar al siempre difícil Silvio Romero. Su compañero de zaga, Brítez (5) tuvo un rendimiento regular, aunque solo actuó 30 minutos, ya que una molestia en el aductor derecho lo sacó del campo para ser reemplazado por Portillo (5), que no se complicó nunca, lo mismo que Corvalán (5), que la única "macana" que hizo fue interrumpir un remate de González (a los 32 minutos del segundo período) que iba al arco con Sosa sin posibilidades de desviar.

En el mediocampo fue muy bueno lo de los dos volantes centrales, tanto Nardoni (6) como Roldán (6) tuvieron rendimientos aceptables y por eso se destacaron por sobre la regularidad de sus compañeros. Ambos se convirtieron en baluartes de un planteo inteligente y cuando pudieron se sumaron para generar alguna jugada que implicara cierto riesgo para la defensa local.

Aplausos para el orden y la voluntad. Porque ambos fueron los atributos más preponderantes del equipo armado por Gustavo Munúa para ir a la "Caldera del Diablo". Lástima que faltó efectividad y convicción para por lo menos traer a Santa Fe un punto que hubiera sido merecido. Foto: Ignacio Izaguirre

Por la derecha de ambos se movió Machuca (5), que se fue afirmando con el correr de los minutos, y cuando fue suplantado por Zenón (5) se notó su ausencia, ya que el "morochito" le daba una mano a Vera para el retroceso, algo que el zurdo no tiene tan incorporado.

Por la banda izquierda la misma labor llevó a cabo González (5), tratando de obstruir la sociedad Bustos-Soñora y buscando la chance de juntarse con Luna Diale (5), que casi abre el marcador a los 18 minutos, al rematar de zurda después de una excelente media vuelta dentro del área mayor.

Quien mostró capacidad y experiencia para complicar a la última línea de Independiente fue el "Cuqui" Márquez (6), que obligó al arquero Sosa un par de veces (una en cada etapa) y además se tiró atrás en algunas ocasiones para tratar de meterse en la creación.

Pasada la media hora del segundo tiempo ingresó Blandi (-) por Roldán, pero no tuvo el tiempo suficiente para demostrar todo lo que un delantero con sus antecedentes puede generar en el área rival.

Así se fue otra oportunidad para Unión de por lo menos sumar un punto en una cancha compleja y frente a un adversario siempre complicado. Casi lo logra, lo consiguió durante 75 minutos, pero el gol del Rojo no hizo más que desnudar la falta de generación de juego ofensivo y la falta de gol cuando debió aprovechar las pocas situaciones que tuvo.

Munúa: "Hay que aprovechar mejor las ocasiones de gol"

La que iba adentro fue rechazada por un compañero. Gastón González remató de zurda y cuando Sosa ya estaba vencido, en el trayecto la pelota dio en Corvalán, que estaba fuera de juego y no pudo evitar que el balón diera en su pie. Fue a los 32 minutos del segundo tiempo, poco después de que Independiente se pusiera en ventaja en una partido de trámite equilibrado. Foto: Ignacio Izaguirre

Luego de la derrota frente a Independiente en el Libertadores de América por 1 a 0, entrenador de Unión, Gustavo Munúa, fue muy claro en el análisis de la actuación del equipo. Si bien el rendimiento de sus dirigidos fue discreto y por muy poco no se trajo un punto de Avellaneda, el DT uruguayo sabe que su equipo no solo no generó lo suficiente, sino que las pocas chances que tuvo (la mayoría por errores del local) no supo sacarles provecho.

A continuación, los principales testimonios de Gustavo Munúa tras la caída 1-0 en la cancha del Rey de Copas:

* "Dentro de un partido parejo, dominamos el primer tiempo, tuvimos nuestras ocasiones, en los metros finales nos faltó puntería. Las ocasiones están, el equipo está muy sólido y la idea para el segundo tiempo era seguir insistiendo".

* "En el segundo tiempo se emparejó el partido, jugamos ante un buen rival como Independiente. Los dos tuvimos nuestras posibilidades, en un gol de otro partido se termina llevando el triunfo Independiente".

* "Lo más importante es tener las posibilidades, se vio un equipo serio, decidido a salir a buscar la victoria. Hay cosas que hacemos muy bien, otras por mejorar. Ya pasó el partido, hay que seguir trabajando".

* "Tenemos que tratar de aprovechar mejor las ocasiones de gol. Venir de visitante ante un equipo como Independiente sabemos que la gente empuja, tenemos que concretar, tuvimos muchas chances, eso es importante. No se pudo y hay que seguir trabajando para seguir mejorando".

* "En el primer tiempo dominamos bien a Independiente, el equipo estuvo muy serio y decidido, con ocasiones. Es normal que tengas que sufrir, pero el rival juega. Independiente es un buen equipo".

* "Hay veces que te llevan a replegarte, pero Independiente tiene jugadores de calidad, como pasó en el gol. Son momentos de los partidos que hay que saberlos interpretar".

* "El partido se abrió en el segundo tiempo. Fue diferente pero dentro de lo normal del juego, el rival te exige, ellos tuvieron sus posibilidades como nosotros, quizás no tanto como en el primer tiempo".

* "Los dos tuvimos nuestras opciones, ambos equipos fuimos por la victoria. No vinimos a esperar, sino que a hacer méritos para intentar ganar y no se pudo, no tengo dudas que el equipo tiene una mejora importante".

"Tuvimos un buen partido. Sabíamos que teníamos que buscar los tres puntos, lo hicimos hasta el último momento pero no se nos dio el resultado. El gol de ellos vino por una mano (de Blanco en el inicio de la jugada) y por eso la calentura que sentimos. El objetivo nuestro es entrar a la copa (Sudamericana) y sabemos que este es el camino. No pensamos mucho en el rival, sabemos que tenemos un buen plantel y vamos a pelear hasta el final". Enzo Roldán Mediocampista de Unión