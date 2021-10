https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 26.10.2021 - Última actualización - 7:20

7:07

Unión no pudo con Independiente

Así quedó la tabla de posiciones tras la finalización de la fecha 18

Se disputó el grueso de la jornada y River no dejó pasar la chance de estirar la ventaja sobre Talleres, quien aguantó el 3 a 0 arriba con Lanús.

Crédito: Telam



Crédito: Telam

El Litoral en en

Unión no pudo con Independiente Así quedó la tabla de posiciones tras la finalización de la fecha 18 Se disputó el grueso de la jornada y River no dejó pasar la chance de estirar la ventaja sobre Talleres, quien aguantó el 3 a 0 arriba con Lanús. Se disputó el grueso de la jornada y River no dejó pasar la chance de estirar la ventaja sobre Talleres, quien aguantó el 3 a 0 arriba con Lanús.

Este lunes se dio por terminada la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol y que tiene a River Plate en lo más alto de la tabla y con una diferencia de 9 puntos sobre su más próximo perseguidor, Talleres de Córdoba. En la jornada, que había comenzado el sábado, se disputaron seis encuentros y entre ellos se presentó el conjunto "millonario" quien goleó a Argentinos Juniors 3 a 0, con una gran actuación de su goleador Julián Álvarez quien aportó el segundo gol. Tenés que leer Imparable: River goleó a Argentinos y estiró la ventaja en lo más alto de la tabla Además, Talleres no pudo sostener un 3 a 0 arriba sobre Lanús y el equipo "granate" con dos goles de Julián López y uno de su histórico jugador José Sand se lo terminó empatando y asi negandole la posibilidad a los cordobeses de seguir de cerca a River. En cuanto a los equipos santafesinos, se presentó Unión quien cayó por la mínima diferencia ante Independiente de Avellaneda. El único tanto del partido lo convirtió Braian Martínez. En tanto que Domingo Blanco, en el conjunto local, se fue expulsado. La próxima fecha tendrá a River visitando a Estudiantes de La Plata el día domingo 31 de octubre a las 20.15 horas. Mientras que Talleres recibirá a un entonado Huracán. Tabla de Posiciones

El Litoral en en

Temas: