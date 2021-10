Denuncia por racismo en un partido de la Liga Ceresina, le dijeron: "Mono bananero deja de robar la plata"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La denuncia la hizo Juan David Ortiz Palacio, quien juega para Unión y Juventud de Bandera. Para colmo de males, lo expulsaron.

El hecho ocurrió en la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, precisamente en la Liga Ceresina de fútbol, en un partido correspondiente a la sexta fecha, donde se enfrentaban Ferro Dho y Unión y Juventud de Bandera (Santiago del Estero)

En el primer tiempo, un grupo de hinchas locales, comenzó con cánticos discriminatorios hacia el jugador colombiano Juan David Ortiz Palacio, quien defiende los colores del conjunto santiagueño y se encuentra en Argentina desde antes de la pandemia.

Juan David Ortiz Palacio, denunció en Súper Deportivo Radio Villa Trinidad, que sufrió gritos racistas durante el partido "Me gritaban mono bananero dejá de robar la plata", confesó. "Yo juego gratis, no cobro por jugar al fútbol", agregó. "Mis compañeros le dijeron al árbitro que pare el partido y no lo hizo", contó Ortiz Palacio quien además confesó cómo se sintió "Me expulsaron por doble amarilla y cuando me fui al vestuario se me cayeron un par de lágrimas por lo que había sufrido".



A pesar de los malos momentos que estaba atravesando por esta situación totalmente repudiable, fue el mismo jugador quien se negaba ante algunos de sus compañeros a detener el partido, a pesar de todo, él quería cuidar el espectáculo deportivo. Para colmo de males fue expulsado en el segundo tiempo luego de recibir una segunda amarilla en una jugada dudosa, en la cual el árbitro Daniel Britez no dudó en aplicársela.