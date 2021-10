Polémica en el club El Quillá por una campaña con cartelería sobre la discriminación y las masculinidades

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La semana pasada, una acción conjunta entre la entidad y la Municipalidad, que ya lleva casi un año entre talleres y charlas, intervino el vestuario de varones con frases que generaron reacciones antagónicas. El presidente Enrique Serrao dijo que “la mayoría respaldó la medida” y explicó que los jóvenes de la institución aceptaron los carteles “sin ningún inconveniente”.

“Soy varón y sé que el machismo no va más”. “Soy varón y me gusta otro varón”. “Soy varón y sé que No es No”. “Soy varón y puedo ser sensible”. Estas son algunas de las frases impresas en las paredes del vestuario del Club Náutico El Quillá que la semana pasada generaron una gran polémica (mayoritariamente en las redes sociales) y que involucró no solo a socios sino que reavivó el debate siempre presente en la sociedad santafesina.

La intervención fue parte de una acción conjunta que desde hace casi un año están llevando adelante la institución del Parque Sur y la subdirección de Masculinidades de la Municipalidad, y que incluyó -sin ningún tipo de conflictos hasta ese momento- talleres y charlas entre jóvenes deportistas de disciplinas como fútbol y hockey, junto a entrenadores y dirigentes. El objetivo es la reflexión y, en el caso concreto de los carteles, interpelar para mostrar otras masculinidades posibles.

Pero muchos socios se encontraron de golpe con la cartelería en el vestuario y se sintieron afectados de alguna manera. Así se inició la polémica, que tuvo -como casi siempre sucede- en las redes sociales su lugar privilegiado para desarrollar una espiral ascendente de enojo y agravios.

Por este motivo, Enrique Serrao, presidente del Club Náutico El Quillá, habló con la prensa el lunes. El directivo, quien hace más de 20 años está ocupando cargos de vicepresidente primero y de titular en la última década, explicó en primer lugar el contexto en el que fueron colocadas estas frases: “En conjunto con la municipalidad, estamos tratando de hacer algunas cosas que están relacionadas con la masculinidad. Hicimos unos carteles, que fueron pegados en los vestuarios y el común denominador de la gente joven aceptó sin ningún inconveniente –la medida- e inclusive previamente habíamos hecho talleres con los chicos de fútbol en donde no hubo ninguna recriminación al respecto de lo que se ponía en los carteles”. Y agregó: “Hubo algunos socios que se enervaron por un cartel fundamentalmente, pero creo que no se sentaron a pensar. No se sentaron a leer el cartel como corresponde y probablemente estén fuera de lo que es la nueva sociedad. Todos creemos que tenemos que avanzar, no que tenemos que retroceder”.

El lunes por la noche hubo reunión de Comisión Directiva y en ella Serrao decidió retirar la renuncia que había presentado la semana pasada, aunque aclaró que nada tenía que ver con esta situación generada por los carteles. Al respecto, explicó que la postura del club es la de mantener las frases en el vestuario. “Es obvio que estas cosas pasan, por ahí hemos tenido recriminaciones de mujeres. Yo pensaba ‘como puede ser’, si lo que estamos poniendo ahí es en defensa de la mujer. Estamos tratando de alguna manera de que el machismo termine, que de alguna manera podamos aunar las partes, que las mujeres jueguen con los varones y los varones con las mujeres. Que se dé una cosa natural. Nadie puede estar en contra de este trabajo que busca que nuestros varones actúen de otra manera con las mujeres”.



Sobre el impacto que tuvo esto en la gente del municipio que fue al que en definitiva creó y colocó la cartelería, Serrao indicó que “la Municipalidad planteó que si es necesario vuelven al club y dan las aclaraciones necesarias. Pero no creo que sea necesario, porque los carteles son parte de una sociedad actual que está viendo las cosas de otra manera. La gente joven no ha criticado absolutamente nada de esto, sino que las acepta con total naturalidad. Y eso pasó con nuestros deportistas. Incluso hasta ahora no hubo un pedido expreso para que venga la gente de la Municipalidad. Creo que todas estas acciones tiene un corolario final y en este caso es que la mayoría estuvo de acuerdo. Solo una persona afirmó que se va a ir del club. En el resto, vi una reacción muy buena. Fue más el revuelo en las redes sociales, con gente que insultó y que no es parte del club, que en la realidad con los socios. Esta iniciativa conjunta lleva muchos meses y estamos convencidos de que está bien”.

Luego, el directivo puntualizó sobre una leyenda que fue la más cuestionada: “Soy varón y me gusta otro varón” fue el cartel que generó la conmoción y el único que sacamos del vestuario. Yo no tengo problemas con lo que dice pero respeto a las otras opiniones. También creo que nadie va a cambiar su conducta sexual por un cartel. Pero todos tiene derecho y libertad para manifestar su punto de vista”.

Además, Serrao habló de la inclusión dentro de El Quillá: “Se puede ver en el deporte –dentro del club-, acá compiten los varones con las mujeres en hockey, en fútbol, en básquet. Es un mundo nuevo que va avanzando paso a paso y que creo que no se va a detener nunca. Yo creo que hay que seguir dando charlas, generando talleres, que los chicos se expresen. Si ustedes ven hay muchos de los carteles que están en favor de que se pueda explayar el varón, porque uno de los problemas que tenemos es no poder comunicarle a la familia, a los amigos y a los demás lo que nos está pasando. Eso es una cosa dificilísima, imagínense que hay que ir al psicólogo para ese tipo de cuestiones”.