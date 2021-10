https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este lunes Paula, participante de Bake Off, conmovió a todos al confesar que sufre una dura enfermedad "Tengo un tumor en el cerebro, me lo detectaron en marzo", reveló la joven pastelera, al dar detalles del problema de salud que le descubrieron hace poco tiempo y que aún no termina de procesar: "Si bien es benigno, genera muchísimas consecuencias como por ejemplo, infertilidad".

La torta del día le dio a Paula el empujón que necesitaba para contar algo que se venía guardando por temor al 'qué dirán'. La idea era presentar una torta para celebrar y el jurado quiso saber qué festejaría con ella, algo que la hizo quebrar.

"Es una torta que nos debemos con mi familia. En marzo me detectaron un tumor en el cerebro, un adenoma hipofisiario que es benigno pero desencadena problemas hormonales como infertilidad, menopausia temprana y otras cosas. Todo esto me lo dijeron en una llamada de 20 minutos, es algo muy difícil de procesar", explicó.

Con los ojos llenos de lágrimas, agregó: "En este camino, la medicina no te da las respuestas inmediatas, fui a ver una persona que me dijo que tengo alma de podio, que soy una ganadora y que si se habría la inscripción de Bake Off tenía que anotarme. Y así fue: mandé el video y al otro día me llamaron".

Damián Betular quiso saber más al respecto y ella contó: "Me da dolores de cabeza, migrañas, hay días en los que tengo muy baja energía... vine muy enojada con mi cuerpo, sentí que no iba a poder pero creo que me sirvió esta experiencia para amigarme conmigo, para demostrarme que puedo... correr, trabajar bajo presión, ir y venir es un montón y saber que puedo hacerlo me da felicidad".

Por último, y sabiendo que quizás algunos la criticarían por haber contado algo tan personal en un programa de televisión, Paula aclaró: "Yo sé que me estoy exponiendo un montón al contar esto pero siento que son temas de los que se podría hablar mucho más y quizás esto le puede servir a alguien más".