Koeman habló sobre los incidentes en el Camp Nou: "Es gente con problemas de educación

Luego de perder el clásico con el Real Madrid, el entrenador de Barcelona fue increpado por varios hinchas "culés" en la salida del estadio.

Ronald Koeman, entrenador de Barcelona, vivió un momento de tensión luego de que al término del encuentro en donde su equipo perdió el clásico frente al Real Madrid varios hinchas golpearon su auto y lo insultaron a la salida del estadio.

En la previa al encuentro frente al Rayo Vallecano, el entrenador neerlandés se refirió a lo sucedido "Es un problema social, no creo haya solución a lo que pasó en mi salida del Camp Nou, es gente con problemas de educación, no saben lo que son normas y valores. El ambiente en el campo fue todo el contrario incluso con 0-2. No hay que fijarse mucho en estas personas. Ya lo vemos en los vídeos que nos graban en la ciudad deportiva al salir y entrar".

Por último, Koeman expresó "Parece que solo ha sido conmigo, pero jugadores con sus familias han pasado lo mismo. Conmigo por ser el culpable quizá sea más exagerado, aunque incluso a Carles Puyol le ha pasado lo mismo. Hay que buscar una fórmula para salir del campo que no se repita esto".