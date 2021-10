https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 26.10.2021 - Última actualización - 11:32

11:28

Entre martes y jueves

Ascenso liguista: se juega la fecha suspendida el sábado

La 17ma. jornada del torneo "Can Can Ceballos" se iniciará este martes con tres partidos, entre los que se destaca el choque entre el puntero Nuevo Horizonte y Juventud Unida. Su escolta, Banco, jugará el miércoles.

El líder, Nuevo Horizonte, abre la fecha del torneo de Primera "B". Crédito: Pablo Aguirre



El líder, Nuevo Horizonte, abre la fecha del torneo de Primera "B". Crédito: Pablo Aguirre

El Litoral en en

Entre martes y jueves Ascenso liguista: se juega la fecha suspendida el sábado La 17ma. jornada del torneo "Can Can Ceballos" se iniciará este martes con tres partidos, entre los que se destaca el choque entre el puntero Nuevo Horizonte y Juventud Unida. Su escolta, Banco, jugará el miércoles. La 17ma. jornada del torneo "Can Can Ceballos" se iniciará este martes con tres partidos, entre los que se destaca el choque entre el puntero Nuevo Horizonte y Juventud Unida. Su escolta, Banco, jugará el miércoles.

Este martes comenzará a disputarse la la 17ma. fecha del torneo "Can Can Ceballos", de la Primera División B de la Liga Santafesina de Fútbol. En ese marco se desarrollarán tres encuentros de una jornada que debió realizarse el sábado pasado pero se reprogramó por las condiciones meteorológicas adversas que se produjeron durante la madrugada de ese día en la región. Los choques de este certamen que pone en juego un boleto en la máxima categoría y ocho pasajes al octogonal por el segundo boleto se llevarán a cabo durante buena parte de la semana. Sin embargo, en el arranque de la fecha tendrá lugar uno de los partidos más atractivos. Se trata del cotejo que animará Nuevo Horizonte, puntero del torneo y uno de los principales aspirantes a quedarse con el campeonato, ante Juventud Unida de Candioti. El partido comenzará a las 21, tendrá lugar en la cancha de Las Flores y será arbitrado por Juan Bonin. El rival del líder no realiza una campaña del todo buena, pero todavía tiene chances matemáticas de clasificar al reducido y a ello aspira. Además, este martes a la misma hora Floresta recibirá -en cancha de Atenas y con arbitraje de Juan Cruz Hernández- a Belgrano de Coronda, que quedó relegado en la pelea por el primer puesto. Asimismo, Defensores de Alto Verde enfrentará a Loyola (Mauro Nieres). En rigor, la carrera por la primera promoción parece ser un mano a mano entre el "Nuevo" y su escolta, Banco Provincial. En su caso, el equipo de la dupla Fanjul-Cóceres jugará conociendo el resultado del puntero, ya que el miércoles a las 21 recibirá a Los Juveniles, anteúltimo en la tabla comparativa, con Gabriel Damiani como juez. Ese día se jugará el grueso de la fecha, porque a la misma hora Las Flores será local de Don Salvador (Diego Blanco), Los Piratitas recibirá a Los Canarios (Maximiliano Manduca), El Cadi a Atenas (en cancha de Ciclón Racing, con arbitraje de Nicolás Mottier) y Ciclón Norte a Atl. Arroyo Leyes (Agustín Vegetti); mientras que a las 21.30 comenzará el duelo entre Nobleza y Dep. Agua (Nicanor Heguy). Finalmente, Dep. Santa Rosa y Vecinal Gálvez cerrarán la fecha el jueves a las 21 con Marcelo Derevlany como árbitro. En tanto, Peñaloza quedará libre y sumará los tres puntos correspondientes a su partido con el descalificado Centro Ex Cadetes. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: