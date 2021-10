https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Organizaciones sociales se manifestaron en avenida Freyre y Monseñor Zaspe durante la mañana de este martes.

En distintos puntos del país Olla popular para pedir por la ley de protección a personas en situación de calle

Integrantes de organizaciones sociales reclaman en todo el país la sanción al proyecto de ley que promueve conformar una red de apoyo y ayuda a las personas en situación de calle a través de la coordinación de políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente "sin techo".

En la ciudad de Santa Fe lo hicieron a través de una olla popular que se instaló en la mañana de este martes en la zona de avenida Freyre y Monseñor Zaspe.

“Es importante que toda la ciudadanía conozca el proyecto para personas en situación de calle y familias sin techo y conozca la problemática no solo por una cuestión empática sino también entender que la problemática no es bien abordada porque en la calle no se vive, se sobrevive, y que la calle no es un lugar para vivir y tampoco para morir”, expresó una de las representantes de la Red Puentes.

Asimismo sostuvo que “hoy estamos acá para decir que necesitamos la media sanción de esta ley para política públicas que comprendan esta problemática: salud, educación, cultura, identidad”.

La medida se replica en todo el país mientras que, desde hace más de cinco días, cientos de personas reclaman frente al Congreso de la Nación la media sanción a la ley.

El proyecto

La iniciativa propone la creación, en el Ministerio de Desarrollo Social, de una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en calle.

Se propone además la articulación con áreas y programas específicos de los Ministerios de Salud, de Desarrollo Territorial y Hábitat y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, además del Sedronar.

También, prevé un sistema de atención móvil en todo el país y una "red nacional de centros de integración social" con formación y capacitación en oficios.