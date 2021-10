https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 26.10.2021 - Última actualización - 14:02

13:41

El técnico de River termina su contrato en diciembre de 2021 y aún no ha firmado su renovación con el Millonario. En conferencia de prensa, expresó su incomodidad al hablar del tema.

¿Se va o se queda? Marcelo Gallardo sobre su futuro: "Me molesta mucho hablar del tema" El técnico de River termina su contrato en diciembre de 2021 y aún no ha firmado su renovación con el Millonario. En conferencia de prensa, expresó su incomodidad al hablar del tema. El técnico de River termina su contrato en diciembre de 2021 y aún no ha firmado su renovación con el Millonario. En conferencia de prensa, expresó su incomodidad al hablar del tema.

Marcelo Gallardo lidera un gran momento futbolístico de River que lo encuentra como líder de la tabla de posiciones del torneo local a falta de siete fechas para el final. Tras la victoria 3-0 sobre Argentinos, el "Muñeco" fue consultado por su futuro ya que su contrato finaliza el 31 de diciembre. "Me molesta mucho hablar del tema", contestó.

"No voy a hablar del tema porque si tengo que hablar cada semana de mi decisión final, del final del contrato... No tengo muchos deseos de hablarlo. Quiero disfrutar del momento que atravieso con el equipo, junto al cuerpo técnico. Estamos muy prendidos, convencidos y conectados con el partido a partido para ponerme a pensar en el final del año. Reconozco y soy un agradecido eterno del cariño que me brinda la gente. No viene de ahora y es muy difícil retribuírselo. Y ahora ya pienso en el próximo partido. Así va a ser hasta el final del campeonato", avisó.

En tanto, le preguntaron por la nueva ovación de los hinchas de River. "Siento que cada vez que soy reconocido, están reconociendo al equipo. Es mi manera de sentir. No me pongo por encima de nada. Lo que represento es lo que el equipo demuestra adentro de la cancha. Ese amor y cariño que me dan a mí en definitiva es para el equipo, para los jugadores", señaló.

Además, Gallardo habló de la presencia de River como puntero del campeonato. "Agarrar una racha positiva de resultados y combinarla con solidez en el juego, nos pone en una situación de privilegio. Pasó hoy, en Córdoba y con Boca. Estamos en una situación de privilegio porque le hemos sacado nueve puntos al segundo. Hoy, al estar jugando una competencia solamente, estamos con mayor enfoque y concentración", analizó.

"Hoy me siento más entrenador por el recorrido, tiempo vivido y experiencia. La dificultad está todo el tiempo. No hay una única gestión. Es global. He tenido que lidiar con un montón de cambios permanentes, jugadores de experiencia, jóvenes. La gestión está en saber maniobrar y tener un equilibrio que te lleve a no perder de vista qué es lo que determina ser mejor entrenador. No cambiar las formas, ser justo a pesar de los errores que uno puede cometer, no hacer diferencias por la edad... El mensaje fue claro siempre, todo el mundo lo entiende y te permite gestionar egos de jugadores. Lo digo por experiencia, no es fácil. Aprendo y evoluciono todos los días, esto es un desafío permanente. Hay un gran grupo humano, tiene mucho valor y me llena de orgullo. Nos falta para lograr el objetivo, pero vemos el punto final cada vez con mayor claridad", completó Gallardo.