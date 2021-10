Wanda Nara tendrá que pagarle una cifra millonaria a Maxi López

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un fallo definitivo, la Justicia le dio la razón al deportista y confirmó la validez del “bozal legal” impuesto contra la empresaria en 2013 para evitar que hablara del conflictivo divorcio con el fin de preservar a los hijos de la pareja. Información exclusiva.

En 2013, a través de sus abogados, Maxi López intimó a Wanda Nara a no hablar públicamente de su divorcio, caso contrario debería enfrentar una multa elevada en dólares. Cuando se interpuso esta medida cautelar, la representante de la mediática Ana Rosenfeld, presentó un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para apelar esa medida. La abogada, confiada en sus actos, le habría dicho a Wanda que ante esto, el “bozal legal” quedaba suspendido hasta que se expidiera la Corte.

Por aquellos años, Wanda y Mauro Icardi, su marido, volvieron a hablar sobre el conflicto con López, a publicar fotos familiares-que incluían a los niños-, a dar entrevistas, etc. Incluso Rosenfeld y una amiga de Nara hablaron con varios medios sobre el conflicto legal entre la modelo y su ex.

En ese momento, los letrados Andrés y Manuel Beccar Varela, en representación legal del deportista, prepararon un reclamo a partir de diez menciones hechas por Wanda Nara, según constaba en el expediente. Sin embargo, lejos de poder constatar las infracciones de la mediática, la Justicia pudo ratificar solo tres.

“Cuando comenzó el conflicto en el 2013 pedimos una medida autosatisfactiva llamada vulgarmente ‘bozal legal’ en virtud de la cual se le prohibía a Wanda exponer en los medios y en las redes sociales cuestiones vinculadas con el conflictivo divorcio para preservar a los hijos”, explicó Andrés Beccar Varela a Teleshow.

“Se le puso una multa bajo procedimiento general de infracción de 50 mil dólares por cada infracción. La medida iba contra Wanda para que ella se abstuviera y también se abstuviera a través de interpósitas personas. No obstante, más allá de la resolución, ella no dejó pasar momento u oportunidad de exponer el conflicto en los distintos medios. Hubo varias infracciones, muchas, y acreditarlas era bastante complejo y llevaba mucho tiempo pero finalmente pudimos acreditar tres con pruebas, aunque hubo muchas más”, agregó el abogado.

En cuanto a las que se pudieron comprobar y tuvo en cuenta la Justicia para darle la razón a Maxi López se tomaron algunas declaraciones sobre el conflicto que brindó precisamente Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria. “Habló de las cuestiones que no tenía que hablar y se ordenó que las tenía que pagar Wanda Nara”, confirmó Beccar Varela tras el fallo.

El proceso judicial tras la iniciativa de López fue apelado por Wanda Nara inicialmente en la Cámara de San Isidro, después por la Suprema Corte, ambos denegados, y luego por la Corte que les rechazó también el recurso extraordinario. Sin embargo, como última instancia, la madre de los tres hijos del jugador acudió como “recurso de queja” a la Corte, pero tampoco dio lugar al reclamo dejando como fallo definitivo e inamovible el pedido de Maxi. De esta manera, la actual mujer de Mauro Icardi deberá pagar esas tres multas de 50 mil dólares o su equivalente en pesos.

“Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, no cumple con el requisito de fundamentación autónoma. Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador Fiscal, se desestima la presentación directa. Declárase perdido el depósito. Notifíquese y, previa devolución de los autos principales, archívese”, confirma el documento judicial al que tuvo acceso Teleshow y confirmado a este medio por los abogados Andrés y Manuel Beccar Varela, quienes representaron al jugador en esta causa, pero ya no lo tiene como cliente.

“No hay rencor con Wanda. Yo pienso sólo en mí y en la serenidad de mis hijos: es lo único que me interesa en esta historia”, fue lo primero que dijo Maxi López hace ocho años cuando le preguntaron sobre su ex y la repercusión que tuvo su divorcio en 2013. La pareja se separó de forma resonante en octubre de ese año y desde ese entonces mantuvo un enfrentamiento público con su ex esposo por cuestiones vinculadas a sus hijos que tuvieron que ver con la división de bienes y la cuota alimentaria. Pero, al parecer todo eso quedó atrás y hoy pareciera que el vínculo entre ambos es cordial.

Durante mucho tiempo, el futbolista había acusado a Wanda de no permitirle ver a los niños, pero ella lo negó y aseveró que siempre podía reunirse con los menores. Pero con el paso del tiempo y la noticia de la reciente separación de la empresaria, la relación es distinta. Tras conocerse el escándalo amoroso entre su ex y Mauro Icardi, Maxi López tomó cartas en el asunto y decidió reencontrarse con sus tres hijos en Francia. Por estos días, él se encargó de hacerlos pasar un buen momento para no involucrarlos en el tema del momento que involucra a su esposa.