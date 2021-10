En Córdoba, por la ola de calor, un alumno fue al colegio de pollera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El joven reclama igualdad de condiciones con respecto a sus compañeras, que sí pueden utilizar prendas acordes a la época del año.

Ante las altas temperaturas que se registran en la provincia de Córdoba, y como no permiten usar pantalones cortos en su escuela, un alumno fue a clases con pollera. Crédito: Gentileza

Este lunes, un estudiante del IPEM N°359 Arturo Umberto Illia, de Villa Carlos Paz, llamó la atención acerca de ciertas normativas institucionales que parecen haber quedado desactualizadas. En el establecimiento público se exige uniforme, y en él, los varones no pueden utilizar bermudas o pantalones cortos, aún con jornadas con temperaturas superiores a los 35º.

Es por eso que el estudiante ingresó al colegio con pollera, para llamar la atención sobre el particular y exigir condiciones similares a las de sus compañeras, que sí pueden utilizar vestimenta acorde a esta época del año.

En diálogo con un medio cordobés, el joven señaló: “No me gusta vestirme así; pero lo hice por comodidad. Vivo lejos y hace mucho calor para usar pantalón largo. Así que me vine con short y, para entrar al colegio, me puse la pollera encima del pantalón corto para poder pasar”.

Las autoridades educativas le reconvinieron, y señalaron que no podrá volver a ingresar al colegio con esa vestimenta, ni con ninguna prenda no autorizada en el uniforme oficial. La temperatura máxima pronosticada para la villa turística este martes es de 35º.