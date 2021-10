NBA: "Picante" cara a cara entre Facundo Campazzo y Ricky Rubio

No fue una buena noche para los Denver Nuggets en la NBA. Como locales, cayeron ante los Cleveland Cavaliers por 99-87 en lo que fue la primera derrota para la franquicia de Colorado en la nueva temporada de la liga. Más allá de la caída, una de las imágenes de la noche se la llevó el duelo que protagonizaron Facundo Campazzo y Ricky Rubio.

Viejos conocidos de enfrentarse en partidos internacionales con las selección de Argentina y España, se produjo un incidente que terminó con jugadores de ambos equipos teniendo que separarlos. Corrían los últimos minutos del tercer cuarto cuando Cleveland tenía el balón en ofensiva y la ventaja por un punto en el marcador (66-65). Una vez que la pelota le llegó a Rubio en una de las esquinas, Campazzo se acercó para marcarlo y le pegó con su rodilla derecha en la misma pierna al español, lo que provocó el enojo del base de los Cavaliers.

Acto seguido, y luego que uno de los tres jueces pitó la infracción del argentino, Rubio se incorporó y enfrentó al jugador argentino. Ambos se pusieron cabeza a cabeza por unos segundos y, mientras el N° 3 de la visita increpaba a Campazzo, este le repetía: “¿Qué te pasa?”. Frente a esta escena en la cancha, los fanáticos locales en el Ball Arena se encendieron y empezaron a gritar en favor de los Nuggets.

Luego de eso, varios jugadores de ambos equipos como Will Barton o Nicola Jokic de Denver, y Isaac Okoro, Cedi Osman junto a Kevin Love de los Cavaliers se acercaron para separar a los bases, que recibieron una falta técnica cada uno luego del enfrentamiento.

Justamente, el propio Love fue uno de los que habló después de la victoria de Cleveland sobre lo que ocurrió en el duelo Campazzo-Rubio. “Fue como un Royal Rumble. Los amo a los dos, son muy competitivos. No vi la jugada, pero como todos se acercaron, yo también fui. No compré el evento, pero fue como una pelea muy mala”, repitió el jugador que se consagró campeón con el equipo en 2016 junto a LeBron James y Kyrie Irving.

Facundo Campazzo does not know fear 🇦🇷😉💪 pic.twitter.com/4mvbu2W87U