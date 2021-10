https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 26.10.2021 - Última actualización - 18:06

17:59

Espectáculos

Luciano Castro se bajó de la obra que protagonizaba junto a su ex Sabrina Rojas

La ex pareja no trabajará más junta en el teatro. Recientemente, De Brito confirmó que Castro renunció a la obra. También se confirmó quién será su reemplazo.

Crédito: Imagen ilustrativa



Crédito: Imagen ilustrativa

El Litoral en en

Espectáculos Luciano Castro se bajó de la obra que protagonizaba junto a su ex Sabrina Rojas La ex pareja no trabajará más junta en el teatro. Recientemente, De Brito confirmó que Castro renunció a la obra. También se confirmó quién será su reemplazo. La ex pareja no trabajará más junta en el teatro. Recientemente, De Brito confirmó que Castro renunció a la obra. También se confirmó quién será su reemplazo.

“Luciano Castro deja la obra está temporada y quieren a Lamothe para la próxima desde enero #Desnudos”, escribió Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, donde difundió la primicia. Luciano Castro deja la obra está temporada y quieren a Lamothe para la próxima desde enero #Desnudos pic.twitter.com/TBaX1jsPAb — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 25, 2021 Castro, actual pareja de Flor Vigna, trabajaba junto a su ex Sabrina Rojas en Desnudos, obra de teatro que también incluye en su elenco a Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Caceres y Mercedes Scápola. Aunque aún no trascendió formalmente el motivo por el cuál Castro decidió dar un paso al costado de esta exitosa obra, el conductor de Los ángeles de la mañana precisó que desde enero no formará más parte de ella y que la producción se encuentra negociando con Esteban Lamothe para que ocupe la vacante. Tenés que leer Luciano Castro blanqueó su romance con Flor Vigna: "Estoy re bien" Más tarde, en Mañanísima, el periodista “Pampito” contó que la versión de De Brito es acertada y agregó que Lamothe ya está confirmado. “En noviembre finaliza la obra, ellos vuelven en el verano, en enero, pero se estaba hablando de que había una posibilidad de que Luciano Castro se baje y no esté en el verano. Bueno… esto ya es hecho y hay reemplazo, es Esteban Lamothe”, dijo el panelista quien luego agregó: “Hubo una reunión con todo el elenco, ellos no se esperaban que Luciano se bajara, pero él sigue metido en la producción. Él (Luciano Castro) se lleva bien con Sabrina (Rojas) pero no quiere trabajar más con ella. Por eso decidió irse de la obra”, indicó.

El Litoral en en

Temas: