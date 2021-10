https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Gobierno y Amsafe se vuelven a encontrar, tras los tres días de paro y luego de la confusión que desató el cruce de decretos que, en primera instancia, daba por cerrada la negociación y, en última medida, acotó la propuesta al 17% ya ofrecido.

En búsqueda del acuerdo Miércoles clave para la definición de la paritaria docente en Santa Fe

La política salarial santafesina volverá a estar en el foco de la discusión este miércoles. El gobierno provincial citó a los representantes de los docentes de escuelas públicas a una nueva reunión paritaria a media mañana, luego del rechazo al 17% escalonado y los tres días de paro.

Tal como había sido anticipado, las autoridades provinciales convocaron a la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) para seguir dialogando, una vez que hayan transcurrido las medidas de fuerza, que tuvieron su epicentro en la ciudad capital con una importante movilización. Sin embargo, ratificaron que la propuesta salarial que estará sobre la mesa será la misma que ya fue aceptada por los demás gremios.

“Tenemos la aceptación de prácticamente todos los gremios de la administración pública. O sea que podemos trabajar en otros puntos de los que se han venido planteando, pero la oferta salarial es la que el gobierno efectuó, y se trata de la mejor oferta salarial que se conozca el país. Se supera la paritaria nacional, no existe otra provincia que lo haya hecho. Por eso, no vemos motivo para modificarla, porque además cumple con la premisa que nos planteamos, y supera la inflación. Nuestra vocación es que todos los docentes puedan ir percibiendo el aumento a partir del mes que viene, tenemos que ponerlo en este contexto, explicar que estamos en un contexto de mejora”, planteó el ministro de Trabajo, Juan Pusineri, en conferencia de prensa este lunes.

La negociación se espera que sea tensa, debido a que durante el fin de semana surgieron dudas sobre si los docentes debían o no cobrar el aumento. Un cruce de decretos generó confusión para los maestros del sector público, ya que uno ordenaba el pago dando por cerrada la paritaria y otro excluía de la liquidación a los gremios que no aceptaron la oferta.

Además, otra duda se generó durante el último fin de semana sobre los aumentos. Una versión inicial daba cuenta de que los docentes jubilados del sector público no cobrarían el aumento, cuestión que derivó en un reclamo público del gremio. Pero 24 horas después, las autoridades aclararon que los pasivos sí percibirían la mejora en sus haberes.

En el corto pero intenso historial generado durante estas dos semanas en torno a la instancia de revisión de la paritaria, que había iniciado en marzo con el acuerdo del 35%, también debe agregarse el capítulo de la votación gremial. Es que el rechazo de Amsafe a la oferta del 17% generó resquemor en el gobierno provincial. Funcionarios y dirigentes habían coincidido en que la propuesta era buena en términos generales. Pero la respuesta de los docentes públicos fue de rechazo y con paros. Esto derivó en la reacción del Ejecutivo que señaló una cuestión de "política interna". De hecho, fueron descontados los días de paro.

"No corresponde que un funcionario opine sobre las cuestiones de los gremios, menos el ministro de Trabajo que debería ser neutral y que es quien convoca a las paritarias y tiene que hacer lo posible para que si hay un conflicto, se destrabe. No es un problema interno de Amsafe porque si uno ve la votación, es evidente que hubo votos por la aceptación y el rechazo en todos los departamentos. No tiene que ver con una cuestión interna; hay que hacer otros análisis sobre temas más profundos", había manifestado Sonia Alesso, secretaria general del gremio, frente a los dichos del ministro de Trabajo.

Ese es el marco en el que se volverán a ver las caras este miércoles. Con tensiones y sin mucho margen de maniobra, las partes buscarán encontrar una solución para sellar la paritaria 2021.