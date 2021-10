https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Liga Profesional

Lo único que repite son los resultados: River lleva 12 fechas sin poder mantener la formación de un partido a otro

El puntero del campeonato lleva 12 fechas sin poder mantener el mismo once, sin embargo no perdió ninguno de esos encuentros.

Gallardo se vio obligado a cambiar de un partido a otro durante 12 fechas seguidas, pero mantuvo el invicto. Crédito: Gentileza



El equipo de River, que se encamina hacia la obtención del torneo de la Liga Profesional de Fútbol con nueve puntos de ventaja sobre el escolta Talleres de Córdoba, alcanzó un invicto de 12 fechas -con ocho victorias consecutivas- en un contexto en el cual durante todos los partidos no pudo repetir la formación inicial a causa de lesiones, suspensiones y convocatorias. Desde aquel primer encuentro de la racha ante Gimnasia La Plata que igualó 1-1, luego de la derrota por 3-0 ante Atlético Mineiro en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, hasta la victoria del lunes por la noche ante Argentinos Juniors por 3-0, Gallardo nunca pudo utilizar los mismos 11 jugadores en dos fechas consecutivas. Para enfrentar a Gimnasia por la fecha 7 de la Liga, River viajó a La Plata con dos bajas por lesión, Fabrizio Angileri y Jonatan Maidana, quienes sufrieron lesiones musculares ante Mineiro. Eso obligó al entrenador a rearmar la defensa con Alex Vigo y con la vuelta de la línea de cuatro. Luego, en la octava fecha del campeonato, en el triunfo ante Aldosivi por 2-0 ingresaron Robert Rojas y Julián Álvarez -que hasta ese momento no era titular- y nuevamente el Muñeco cambió el sistema táctico en relación al encuentro anterior. En los partidos ante Sarmiento e Independiente, el equipo sufrió la baja de los convocados a las fechas de Eliminatorias y Gallardo tuvo que utilizar al juvenil Felipe Peña, a Enzo Pérez y a Bruno Zuculini como defensores centrales porque además de los convocados estaban lesionados Maidana y Javier Pinola. Por eso en el primer partido hizo seis cambios y para el segundo otro más por el regreso de Nicolás de la Cruz. En la victoria ante Newell's hubo cinco cambios por el regreso de los seleccionados Franco Armani, Rojas, Paulo Díaz y Álvarez, más la vuelta de Angileri, aunque la lesión de David Martínez en esa vuelta sería una baja que duraría un mes. Frente a Arsenal hubo cambios tácticos en todas las líneas con Santiago Simón de lateral derecho, Agustín Palavecino en el doble cinco y Benjamín Rollheiser en la delantera. Ninguno volvió a salir del equipo titular en las fechas siguientes. Contra Central Córdoba y Boca hubo uno y dos cambios respectivamente, todos tácticos. Pero el Superclásico dejó lesionados como Enzo Pérez, Palavecino y Romero que volvieron a complicar el armado del equipo para Gallardo, que ya sabía que había perdido por todo el año a Matías Suárez por la lesión en una de sus rodillas. Frente a Banfield, además de las bajas por lesión, hubo ausencias por la nueva fecha de Eliminatorias y el DT tuvo que armar un equipo con siete nombres nuevos en relación al partido anterior: volvió a jugar con Peña de central y recuperó a Pinola para la defensa. Contra San Lorenzo hubo cuatro cambios y además volvieron lesionados de sus selecciones Díaz y De la Cruz -sólo jugó 30 minutos- y durante el partido salió con molestias Alex Vigo. Para su visita a Talleres en Córdoba, el Muñeco Gallardo metió dos cambios, con Rojas de lateral derecho y titularidad para Enzo Fernández por la baja de De la Cruz. A los 8 minutos sufrió la expulsión de Peña que lo forzó a poner a Maidana en el segundo tiempo. En la última fecha, contra Argentinos, River siguió con los retoques porque pudo volver Paulo Díaz, estaba suspendido Pérez y entró Zuculini. Ahora habrá que ver qué hace cuando tenga listo a Fabrizio Angileri para enfrentar a Estudiantes en La Plata. En conferencia de prensa, Gallardo dijo que el mérito de este equipo es que se fue formando en la adversidad y las complicaciones y las situaciones que atravesó en estas 12 fechas lo certifican. Con este panorama, el plantel volvió al trabajo este mediodía en el predio de Ezeiza de cara al partido que el domingo va a jugar con Estudiantes por la fecha 19 del torneo, que tiene como líder a River con nueve puntos de ventaja sobre el segundo Talleres y 11 sobre los terceros Vélez y Lanús. Gallardo seguirá de cerca la puesta a punto de Angileri, quien quedó fuera del banco ante Argentinos a pesar de haber tenido el alta médica por un desgarro, y también seguirá analizando el parte médico de De la Cruz que aún sigue trabajando diferenciado por una trombosis. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

