Se conoció el primer tráiler de "Lightyear", la historia de Buzz Lightyear

Este miércoles, Pixar (Disney) lanzó el primer tráiler de una película que seguramente será furor en 2022: Lightyear.

La película animada contará la historia de uno de los personajes favoritos del universo Toy Story: Buzz Lightyear.

Diferente a las presentaciones anteriores de la saga de los juguetes, este film se parece más ciencia ficción. En el tráiler difundido, se escucha la versión "Starman" de David Bowie.

Prepare for ignition. 👨‍🚀💫 Check out the new poster for #Lightyear pic.twitter.com/JMwcDOJA2j