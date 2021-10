Alejandro Balbis llega a Santa Fe: la riqueza de los caminos andados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cantautor uruguayo estará este domingo en Demos con un formato a tres guitarras y dos voces. Repasará canciones de sus tres discos. En una entrevista habló sobre los procesos creativos que guían su trabajo, la influencia de sus décadas pasadas con las murgas, de sus colaboraciones con grupos como La Vela Puerca y Bersuit Vergarabat y de las canciones de las que no se puede despegar

El próximo domingo, 31 de octubre, el cantor, compositor y guitarrista Alejandro Balbis se presentará en Demos (9 de julio 2239). Su regreso a la capital provincial le permitirá al uruguayo ofrecer un concierto que se perfilará en dos direcciones concretas: un repaso por su heterogénea carrera que incluye senderos distintos transitados a lo largo de las décadas y la presentación de nuevas canciones, incluidas en el disco “Sin maquillaje”, el tercero hasta el momento.

“El show que vamos a hacer en Santa Fe es el mismo que estamos presentando en esta gira, que es un recorrido por nuestros tres discos, para empezar a volver a la Argentina después de dos años”, confió Balbis en una entrevista telefónica concedida a este medio. Admitió que el deseo hubiera sido presentar el nuevo disco, pero ante la imposibilidad de girar con la banda completa y mostrar las flamantes canciones tales como fueron concebidas, optaron por un formato criollo, a tres guitarras y dos voces.

“No saco discos como churros”

“Sin maquillaje”, la tercera placa de Balbis, vio la luz en 2019 tras dos años de intenso trabajo. “Es un disco que si se pone frente a los otros dos de mi autoría es muy distinto. Eso tiene que ver con varios factores, sobre todo con el productor artístico Julio Berta. A lo largo de 25 años trabajé con él en un montón de proyectos, en discos de otros artistas, en música de películas, obras de teatro y ballet, hasta en publicidad. Pero, por cuestiones de agenda, no había sido posible hasta el momento hacer un disco mío juntos. Recién en 2017 se alinearon los astros y lo pudimos hacer. Tengo gran amistad y confianza con él, es como una línea recta entre dos puntos, sin vueltas, vericuetos ni obstáculos”.

Respecto al proceso creativo que derivó en la canciones, Balbis fue claro en un punto: por decisión artística y personal, se toma su tiempo. “No saco discos así nomás, como churros. Hay artistas a quienes les funciona y hacen discos tremendos con esa fórmula. Yo no puedo, necesito tomarme mi tiempo, que las canciones estén en mi cabeza un tiempo largo antes de que salgan al encuentro con el público”, señaló.

Recorridos que influyeron

En su poema “Viaje a Itaca”, Constantino Kavafis decía: “pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias”. En este sentido, Balbis puede darse por satisfecho. Es que el cantautor “nació” en las murgas, donde se mantuvo durante tres décadas y luego transitó por terrenos diversos, de la mano de grupos como la Vela Puerca, Bersuit Vergarabat y solistas como Jorge Drexler y Tabaré Cardozo entre otros. Todo ese contacto fue enriqueciendo su universo desde todo punto de vista. “Aprendí junto a Bersuit y la Vela desde cómo se arma un escenario hasta cómo tenés que hacer una prueba de sonido”, explicó.

En particular, destacó la influencia de Sebastián Teysera de la Vela Puerca y Gustavo Cordera de la Bersuit, que según sus propias palabras fueron “fundamentales” para su formación artística y técnica. “Sebastián, en un momento, fue el principal promotor de que yo grabase un disco, incluso antes de ‘El Gran Pez’. Hasta en un momento me dijo: -‘Andate de acá y no vengas más hasta que no tengas un disco’. Sebastián, aparte de ser uno de los tipos más talentosos y mágicos que conozco, es una persona con una generosidad tan alucinante que me configuró por completo”, dealló.

Canciones infaltables

Existe un grupo de canciones que Balbis tiene que tocar casi obligatoriamente en cada presentación, porque el público siempre las quiere escuchar. “Me pasa con ‘El gran pez’, ‘Canción con vos’ y ‘Raquel’. Es difícil dejar de tocarlas. Aunque todavía no me ha sucedido, supongo que me va a pasar como a León Gieco, que un día dijo: ‘Basta de cantar ‘Sólo le pido a Dios’”, expresó.

Cuando compuso esas canciones hoy tan instaladas en la conciencia colectiva no tenía idea de la repercusión y la permanencia que iban a tener. “De hecho, ‘El gran pez’ es una canción que casi no grabo, ni siquiera la había incluido en la lista. Llegó de rebote por uno de los guitarristas y el productor consideró que tenía que estar. No sólo estuvo, sino que el proyecto entero se terminó llamando como la canción”.

Esta circunstancia de canciones que hoy son emblemáticas pero pendieron de un hilo, es para Balbis una metáfora que se asocia con la incertidumbre que existe dentro de la actividad a la que se consagró. “Bienvenido a la vida del artista”, cerró.