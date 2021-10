Tras el paso de Sain hubo una intensa actividad en Acuerdos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En algo coinciden la mayoría de los integrantes de la Comisión de Acuerdos y el director del Organismo de Investigaciones del MPA: en lo que depende de los diputados y los senadores, su suerte parece estar echada.

Los miembros de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa continuaron con una extensa deliberación, tras el paso del director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain.

Al término de la reunión de la comisión bicameral hubo fuertes versiones sobre la posibilidad de que en la próxima sesión, el miércoles 3 de noviembre, la mayoría de sus integrantes firmen un dictamen para recomendar a la Sesión Conjunta de ambas Cámaras la destitución del funcionario judicial, por no guardar la debida independencia y en cambio, participar de actos proselitistas y militar propaganda del justicialismo.

Un detalle curioso: aunque en su cuenta de twitter tenga una fotografía del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, a los legisladores les dijo "yo no soy kirchnerista", sino justicialista y recordó que su participación en esa fuerza es anterior a la llegada de esa corriente dentro del PJ.

Trascendió que en medio de una tensa reunión con el ex ministro de Seguridad, los integrantes de la comisión que le formularon preguntas buscaron probar que son de su autoría los posteos en la red social de Twitter en su cuenta personal, con abiertas manifestaciones políticas y partidarias.

Se dice que el funcionario del MPA admitió que son suyos los dichos que lo muestran en un abierto desafío a lo que manda la Constitución de Santa Fe en su artículo 89.

Ok, esta bien. Churchill era peronista!!!! pic.twitter.com/2B0xIM40Rw — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) October 27, 2021

Todo ese material probatorio se guarda en una gruesa carpeta con documentos certificados ante escribano público, en seno de la comisión mencionada.



Se estima que en lo que queda de la semana y los primeros días de la próxima se terminará de dar forma a un dictamen de mayoría para pedir el apartamiento del cargo. Un poroteo de las posiciones al respecto, indica que la recomendación de mayoría tendría nueve firmas. No serán diez porque el miembro acusador Lisandro Enrico (UCR-General López) se abstendrá de hacerlo.

En cambio, sin dudas se opondrán y probablemente redacten un dictamen de minoría dos legisladores del oficialismo: el senador que encabeza el bloque Lealtad, Alcides Calvo (PJ-Castellanos) y el jefe de la bancada del PJ de Diputados, Leandro Busatto.



Obviamente, lo que importa más allá de esos dictámenes son las posiciones a adoptar en cada una de las Cámaras. Cualquier medida necesita de la mayoría en sendos cuerpos y si en una de ellas no se llega por ejemplo al quórum no se puede tomar ninguna decisión. Todo indica que hay números de sobra para que el ex titular del ministerio de Seguridad deba dejar su cargo en el MPA. De todos modos, ya anticipó que insistirá ante la Justicia en busca de la medida de amparo que ya le fue negada en primera instancia.



“Persecución política”

El actual director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, y ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, sostuvo que el sumario administrativo en su contra obedece a una "persecusión política e institucional", basada en el hecho de que él comanda investigaciones con impacto en el poder político.



"Aquí el problema con Marcelo Sain no es un tuit, sino en que es director de la Policía Judicial, que participa en investigaciones que comprometen estructuras criminales con fuerte protección institucional, incluidos algunos de los legisladores ahí presentes; o al menos uno de ellos", disparó al salir de la reunión de la comisión de Acuerdos de la Legislatura, donde se le instruye un procedimiento por supuesto proselitismo.



"Ese es el problema de fondo que hay sobre mí. Porque aparte mostré un proceso de persecusión política e institucional entre varios partidos, y varios poderes públicos. Lo detallé muy bien, incluso con un power point: cualquier cosa les viene bien para intentar ir sobre mí. El resultado está cantado, porque lo que van a intentar hacer es ir en contra mía", consideró ante los periodistas que lo aguardaban.



Sain confirmó que "hemos hecho explicaciones técnicas de por qué este proceso no se corresponde con las normas. Hicimos reserva de elevar la revisión de lo que se decida al respecto tanto en instancias superiores dentro de la Justicia santafesina como a nivel nacional y también en Cortes internacionales. Así que tuvimos la oportunidad, muy respetuosamente, de volcar todas las opiniones al respecto. Por supuesto, lo que les dije con absoluta claridad es que aquí el problema con Marcelo Sain no es un tuit, sino en que es director de la Policía Judicial, que participa en investigaciones que comprometen estructuras criminales con fuerte protección institucional, incluidos algunos de los legisladores ahí presentes; o al menos uno de ellos (en alusión, sin nombrarlo, a Armando Traferri).



Contra la mafia



Ante la pregunta periodística, referida al motivo por el cual se abrió el procedimiento en su contra, sostuvo que "yo no hice proselitismo en ningún momento, porque nunca me expedí sobre ningún partido, ni hablé del proceso electoral. Yo reivindico la lucha contra la mafia. Y hay actores en la Legislatura que si no son mafiosos se parecen mucho".





Incluso negó ese carácter al gesto enarbolado en el momento de su arribo a la Legislatura, que quedó registrado por las cámaras: "A la V de la victoria la hacía McArthur, ¿algún problema? ¿es un atributo del peronismo? Todos saben que soy peronista, como todo el mundo sabe que muchos funcionarios judiciales, antes de participar en el concurso por el cual terminaron ingresando al Poder Judicial, eran de la UCR o el socialismo, pero nadie cuestiona su actuación".



"Yo en ningún momento hice proselitismo, ni tengo interés en hacerlo. Hago investigaciones. Esas investigaciones duelen. Porque develan estructuras de poder que tienen protección institucionales", redondeó.



En ese marco, Sain confirmó que no tiene relación con el jefe de los fiscales, el titular del MPA Jorge Baclini, en tanto "él forma parte de la persecusión política contra mí".



Abundando sobre lo que a su entender es el punto central, planteó: "¿Para qué fue creado el Organismo de Investigaciones? Su función es investigar operaciones criminales complejas, grupos criminales complejos. ¿Qué pensaban que iba a pasar? ¿Que íbamos a quedarnos en la periferia de las grandes ciudades? Obviamente, en cuanto las investigaciones avanzan, empezamos a escalar en las estructuras de protección criminal. Eso va a al escalón policial, el escalón judicial, y el escalón político".



En tránsito



Sain había llegado a la Legislatura minutos antes de las 10, sin hablar en ese momento con los periodistas que lo esperaban al rayo del sol, con los dos brazos en alto, con ambas manos haciendo la V de la victoria. El objetivo era defenderse ante el proceso que se ha iniciado en la Comisión de Acuerdos que lo acusa de llevar a cabo actividades proselitistas como integrante del Poder Judicial de la Provincia.



El ex ministro de Seguridad se dirigió a la puerta de la Cámara de Diputados, ya que la bicameral mencionada utiliza su amplio recinto para sus sesiones a puertas cerradas, pero allí se le indicó que debía ingresar por el ingreso correspondiente al Senado. "Ah, por los cavernícolas", dijo como para que los cronistas lo escucharan (aunque luego negó haber usado esa expresión).



Sain enfrenta un proceso por la violación del Artículo 89 de la Constitución de Santa Fe que impide a los miembros del Poder Judicial "actuar de manera alguna en política". El caso se inició por una presentación del senador radical Lisandro Enrico (General López) que colecta como pruebas las posiciones públicas, los reportajes, los posteos y el perfil de sus cuentas personales en redes sociales donde el funcionario judicial se identifica por su cargo y su condición de peronista. Enrico ha asumido el rol de acusador en la Comisión y ahora es el turno del ex titular de Seguridad de defenderse.