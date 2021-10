https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 27.10.2021 - Última actualización - 15:24

14:34

Torneo Socios

Patronato venderá entradas para no socios y se espera una movilización sabalera

El club de Paraná emitió un comunicado confirmando la venta de generales para aquellos que no sean socios. Por la cercanía, se espera que la hinchada de Colón también visite el Bartolomé Grella.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Por la decimonovena fecha del Torneo Socios, Colón visitará a Patronato en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella. El partido entre ambos está organizado para el lunes a las 19, con arbitraje de Nazareno Arasa. El Sabalero sabe que deberá ganar el cruce para no perderle pisada a los puestos de arriba, pero todo indica que no estará solo en suelo entrerriano. El partido entre el Patrón y el Rojinegro se dará con un marco especial en las tribunas. Hace días que la posibilidad de que Colón cuente con su hinchada en el Grella viene tomando fuerza y, pese a que en un momento la Polícia de Entre Ríos puso un freno, hoy se terminó de confirmar. Mediante un comunicado, Patronato aseguró que se pondrán a la venta 5000 generales para no socios para el cruce contra Colón. Al igual que pasó contra Racing en la fecha 15, el Presbítero Bartolomé Grella contará con "hinchas neutrales" en sus tribunas. El equipo paranaense cuenta con un aforo permitido para 8000 personas, pero sólo tiene 2.500 socios con derecho a su lugar. Por lo que el lugar que sobra será cedido a la hinchada del Sabalero. La venta de tickets será el mismo lunes de 10 a 16 en la Boletería Grella y de 16 a 19 en las Boleterías San Nicolás y Ayacucho. Las entradas tendrá un costo de $1000 para la Tribuna Grella y $1400 para la San Nicolás. También se venderán plateas que tendrá un costo de entre $2500 y $3500. Foto: Gentileza

Temas: