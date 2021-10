https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Línea directa: asentamiento; locos y transgresores; los viejos tiempos y otros mensajes Los lectores de El Litoral dejaron sus opiniones, reclamos y recuerdos.

Fe de erratas

JORGE BUSANICHE

"En el artículo de mi autoría, publicado el lunes pasado en El Litoral, que se titula "Santa Fe, ciudad noble", hay un involuntario cambio de apellidos. Donde dice 'Pedro Tomás de Larramendi', debe decir 'Pedro Tomás de Larrechea'. Desde ya muchas gracias por enmendar la confusión".

****

Un asentamiento cada vez más grande

VECINOS DE BARRIO EL POZO

"Les decimos al gobierno provincial y al municipal que el barrio El Pozo todavía existe. Siguen llegando más y más familias al asentamiento. El destacamento que pusieron en la entrada al asentamiento no cumple ninguna función. Es una gran farsa. Los vecinos vemos a los policías charlando animadamente, haciéndose bromas, riéndose, tomando mate, etc. Y son un montón y no se sabe para qué están... Pasa el tiempo y no vemos ninguna intención de cambiar la realidad. Es más, utilizan el lugar del asentamiento como un depósito de móviles rotos, que tienen sus ruedas pinchadas, sucios por el desuso, y los agentes están tan aburridos en ese lugar que si no tendrían su celular se morirían de pena. ¿Por qué no caminan?, ¿por qué no hacen algo por lo menos? Pero no: no tienen la culpa ellos, sino el gobierno de la provincia, que hasta la fecha y luego de casi dos años de gestión no ha hecho absolutamente nada. Y la Municipalidad menos aún. Promesas y promesas. Tampoco los concejales aparecen. Nadie sabe explicar, con fundamentos valederos, por qué todavía no se ha hecho nada con los asentamientos de barrio El Pozo. Seguramente antes del final de su gestión dirán: '¡qué lastima, no nos alcanzó el tiempo; para que lo hagamos necesitamos su voto. De acá, en más,... lo evaluaremos'. Ya conocemos de memoria sus frases... Gracias al diario por ser nuestra voz".

****

Capacitación para conducir

EDGARDO FUMIS

"Quiero preguntar, tal vez alguien sepa la respuesta: ¿a los agentes policiales que conducen los vehículos se los capacita para ello? ¿Tienen áreas que les indican cómo manejar un auto a alta velocidad en una urgencia? ¿Los capacitan de cómo cuidar un vehículo del Estado? ¿Cuál es la vida útil de un vehículo en las manos de los agentes provinciales? ¿El sector que los repara tiene el presupuesto necesario para mantenerlos? Seguramente se tiene una estadística de cuántos vehículos de Policía hay en la provincia, ¿cuántos de ellos están en perfecto estado y cuántos no? Se entiende que si se comienza a capacitar a quienes manejan los patrulleros, dichos vehículos tendrán más y mejor vida útil. ¿El Estado provincial tiene capacitadores para estas cosas importantes? ¿Quién es el responsable de un vehículo de la policía? Preguntas que la sociedad toda nos hacemos y que alguien debería responder".

****

Locos y transgresores

FERNANDO, UN AUTOMOVILISTA ABRUMADO

"¡Qué locos que estamos! Uno cuando maneja su vehículo se da cuenta de lo locos que estamos. Bicicletas y motos que pasan en rojo. Conductores que abren sus puertas cuando se bajan del auto que han estacionado, sin mirar por el retrovisor. Autos y motos que esquivan pozos sin importarles a quiénes tienen atrás o al costado. Giran en U cuando está prohibido. Nadie cede el paso. Motos que te pasan por la derecha y se enojan porque no los respetás. Sinceramente, estamos locos como sociedad. Y no creo que sea una cuestión de multa sí o multa no. Es otra cosa la que nos pasa. Nos gusta transgredir. Somos transgresores natos y nos place como sociedad hacerlo. Si no, no se entiende... Cuando sacás la licencia de conducir te hacen leer y conocer los derechos y obligaciones del tránsito. Sin embargo, a nadie le importa un carajo una vez que recibiste la credencial. Parece que fuera una autorización para transgredir...".

****

Llegan cartas

Recuerdos de viejos tiempos

ROBERTO MARTÍNEZ

Le agradezco a El Litoral que me dé la oportunidad de compartir recuerdos de Santa Fe. Tengo 82 años y todavía tengo buena memoria. Quiero hacer referencia a las décadas del 40-50. El Dr. Leoni se paseaba por San Martín (aún no era peatonal), con su saco y galera, pintoresco, iba y venía por esa calle. Era todo un señor, no molestaba a nadie. Era un personaje que llamaba la atención. Tuve la oportunidad de conversar con él. Un hombre que se expresaba muy bien, pero lo hacía rápido y se iba. Después, nunca se supo qué fue de él. Vivía en un vagón del puerto y no se supo si se cayó al agua o se lo llevaron los familiares. Había un rumor de que era de cerca de Rafaela, puede ser Ramona.

El otro personaje de aquel momento era 'Jorgito' Camacho, de 2,30 m. Inmenso, grandote, de aspecto temible, pero era más bueno que el pan bendito, un caballero. Un señor que vivía en calle Salta, a media cuadra de la Municipalidad. Era zapatero y todos los fines de año se lucía haciendo el pesebre. En aquel momento la inseguridad era prácticamente cero, por lo tanto era de día y de noche y estaba iluminado, hacia la calle.

Otro personaje era un gordito que se disfrazaba de bebé y participaba de los corsos de avenida Freyre. Se sabía que había sido presidente de República del Oeste, era un hombre serio, de la policía, pero cuando estaba en la murga, se soltaba: llevaba una gran mamadera de vino y a cada ratito gritaba: ¡¡mama, quiero teta!! Lo esperábamos con ansias para verlo.

Después estaba 'Trapito' Ríos, un empleado de Vialidad Nacional, vestido con ropa completa de Colón y que vendía chuenga en la tribuna del Club Brown. Todos estos eran personajes de aquel momento, de mi juventud. También supe, pero no conocí porque fue anterior a mí, del 'Loco' Meroni, que se tiró del Puente Colgante.

Además, quiero mencionar a los grandes conductores de aquel momento: Antonio Carrizo, Héctor Larrea, Cacho Fontana, que con su elegancia, excelente dicción y vocabulario se presentaban por televisión y eran admirados por todos. No como hoy que dirigen los programas con zapatillas, las manos en los bolsillos... ¡Qué diferencia con aquellos, que hasta estudiaban para saber hablar correctamente, con la tonalidad adecuada, etc., etc.! Gracias una vez más, al diario El Litoral, mi adicción desde hace 60 años, sigan así, los quiero mucho.