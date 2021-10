https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Insólito

Un hombre se perdió en la montaña y no atendió a los rescatistas por ser un número desconocido

Los rescatistas no conseguían dar con el turista a pesar de los reiterados llamados telefónicos que le hacían con el fin de ubicarlo.

Crédito: Gentileza

La organización de búsqueda y rescate Lake County Search and Rescue (LCSAR) de Colorado, Estados Unidos, emitió un comunicado muy particular, luego de que un gran despliegue de hombres y mujeres se dispusiera a encontrar a un turista que se hallaba extraviado en las montañas y no atendiera el teléfono del equipo que trabajaba para encontrarlo.

El senderista que se perdió en Mount Elbert unos días atrás, según informaron había comenzado su recorrido en el sendero sur de la montaña la mañana del 18 de octubre. Como no regresó cuando estaba previsto, dieron aviso a las autoridades, que comenzaron las tareas de rastreo. Tenés que leer Neuquén: era ermitaño, no sabía hablar, vivía en la montaña y lo mataron a puñaladas

Lo primero que hicieron fue llamar a su celular para tratar de localizarlo pero el hombre no atendió los llamados que recibía ya que no reconoció el número.

El turista comentó después que no atiende a aquellos números que no tiene agendados, por creer que se tratan de llamadas provenientes de algún tipo de "Spam" y por eso ignoró los insistentes intentos de los rescatistas por encontrarlo.

Lo que no le quedó claro al equipo de rescate, es por qué el hombre, al verse perdido, no llamó a avisar a la policía. Quizás confiaba en que podría arreglarse solo, y no le importó demorar dos días más en volver.

De todas formas, el equipo de búsqueda y rescate emitió un comunicado para futuras personas extraviadas, pidiendo que por favor atiendan el teléfono, aunque sea de un usuario desconocido.

