Por falta de fundamentos

Protestan contra el municipio de Córdoba por no autorizar la Marcha del Orgullo

La manifestación se dará este jueves debido a que desde el gobierno municipal de Córdoba no autorizaron realizar el acto de cierre de la marcha en la plaza.

Una de las tantas ediciones que se llevaron a cabo de la Marcha del Orgullo en Córdoba. Crédito: Gentileza

Organizaciones representativas de la diversidad sexual de Córdoba realizarán mañana un "Besazo" a modo de protesta en contra del municipio de la capital cordobesa por la decisión de no autorizar la tradicional "Marcha del Orgullo" que vienen realizando desde hace 13 años.

"Esta es la primera vez en 13 años que nos niegan el espacio (plaza) para armar el escenario del festival de cierre", manifestó Martín Apaz, referente del colectivo Devenir Diverse.

Asimismo sostuvo que los permisos se tramitaron en tiempo, con el 6 de noviembre como fecha para la realización de la marcha y el cierre con el festival artístico y musical.

Apaz detalló que el rechazo fue comunicado de manera verbal y sin fundamentos, por lo tanto consideró que tiene que ver con una "decisión política", al sostener por la pandemia de coronavirus este año "la marcha quedó en medio de la campaña electoral y lo que quieren es impedir la movilización para evitar las críticas a la gestión" del intendente del peronismo schiarettista Martín Llaryora.

El dirigente anticipó que la comunidad de la diversidad tiene una posición "muy crítica" con la gestión municipal capitalina con respecto a los derechos de la comunidad de la diversidad. En un comunicado las diferentes organizaciones calificaron como "discriminatorio y autoritario" no permitir el derecho a manifestarse con total libertad.

Y agregaron que "las autoridades municipales no pueden arrogarse el poder de censurar a las expresiones sociales y culturales que no tributen a su esquema político o modelo social excluyente".

La protesta se realizará este jueves a partir de las 12 en la explanada del edificio municipal para exigir que "liberen los permisos".

