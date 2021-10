https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 27.10.2021 - Última actualización - 17:05

16:55

El estreno está previsto para 2022

Michel Brown no descarta hacer una participación en "Pasión de Gavilanes 2"

En varias oportunidades el argentino y ex "Jugate conmigo" aclaró que no podía estar en la vuelta de la ficción por una cuestión de agenda, pero en una reciente entrevista aseguró que le encantaría volver a interpretar a Franco Reyes.

Crédito: Imagen ilustrativa



Crédito: Imagen ilustrativa

El Litoral en en

El estreno está previsto para 2022 Michel Brown no descarta hacer una participación en "Pasión de Gavilanes 2" En varias oportunidades el argentino y ex "Jugate conmigo" aclaró que no podía estar en la vuelta de la ficción por una cuestión de agenda, pero en una reciente entrevista aseguró que le encantaría volver a interpretar a Franco Reyes.

Comenzaron las grabaciones de la segunda temporada de "Pasión de gavilanes" y el público quedó extrañada por no ver a Michel Brown entre los protagonistas cuando Telemundo lanzó el reencuentro de los actores. En varias oportunidades el ex "Jugate conmigo" aclaró que no podía estar en la vuelta de la ficción por una cuestión de agenda y lo volvió a hacer en su última nota hecha hace unas horas. El actor y cantante argentino habló con EFE y dejó las puertas abiertas para hacer una participación en Pasión de gavilanes 2 y volvió a aclarar porque no está: “Estamos viendo que se puede hacer porque me encantaría poder hacer algo y ver a tantos amigos. El problema ha sido de agenda. Yo ya me había comprometido con las fechas que Telemundo había fijado para comenzar a grabar”. Tenés que leer Finalmente, vuelve "Pasión de Gavilanes" y ya se conocieron las primeras imágenes Michel dejó en claro que le encantaría volver a interpretar a Franco Reyes pero tiene varios proyectos que impiden que pueda estar regularmente. Actualmente el actor participa en la serie "Parot".

El Litoral en en

Temas: