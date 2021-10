Un certificado de vacunación falso a nombre de Adolf Hitler burló los controles en Alemania e Italia

Un falso certificado digital de vacunación contra la Covid-19, a nombre de "Adolf Hitler", esquivó los controles de autoridades de Alemania e Italia y luego el código QR fue publicado en Twitter con la intención de demostrar la vulnerabilidad de los permisos solicitados en varios países del a Unión Europea (UE).

Pese a que el pasaporte de vacunación falso publicado en Twitter por el usuario Reversebrain tenía el nombre del dictador alemán fallecido, pudo sortear el control del sistema italiano “Pasaporte Verde” y el alemán “CovPass Check”, según informó la agencia de noticias Europa Press.

Now the fake certificate is not recognized anymore (fortunately)



4/N pic.twitter.com/clfYnp8er9