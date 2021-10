Crearán un "parque empresarial" en el espacio

Con una nueva carrera espacial en marcha y en medio de las polémicas con la NASA y Elon Musk, Jeff Bezos y su empresa Blue Origin han realizado un nuevo anuncio. Se trata de la construcción de Orbital Reef, una estación espacial que tiene como objetivo alojar turistas, investigadores y otros expertos.

Su desarrollo se dará también de la mano de Sierra Space, empresa que ahora mismo está abasteciendo la Estación Espacial Internacional y lo seguirá haciendo hasta 2024. Además, Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions y la Universidad Estatal de Arizona forman parte del proyecto.

In-space infrastructure, large-diameter core modules, and a #reusable heavy-lift system with #NewGlenn. @BlueOrigin partners with @SierraSpaceCo to bring you #OrbitalReef, your #addressinorbit. pic.twitter.com/xKdOSwxKtB