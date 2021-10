https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Polémica para el partido del lunes

Patronato venderá entradas pero no podrán ir como "neutrales" los sabaleros

Finalmente, el club de Paraná comunicó la venta de 5.000 generales para no socios. Como sucedió en el partido anterior de Patronato contra Racing, los hinchas de Colón pueden entonces comprarlas como los denominados “neutrales”, pero para evitar incidentes la policía de Entre Ríos indicó que se pedirá DNI y los residentes en Santa Fe no podrán ingresar.

En el Grella solo podrán ingresar residentes en Entre Ríos. Crédito: Archivo

Por Redacción EL SEGUIR Este lunes a las 19, Colón visitará a Patronato en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 19 del Torneo de la Liga Profesional. Ante la cercanía del rival, la expectativa de los hinchas sabaleros estaba puesta en la posibilidad de que el club de Paraná ponga a la venta entradas para los no socios, lo que abre la chance de que puedan ser adquiridas por los colonistas y puedan ingresar al estadio como “neutrales”, es decir, no manifestarse como visitantes, porque está prohibida la presencia de simpatizantes ajenos al club anfitrión, pero igualmente presenciar el encuentro. Esta es una situación común en aquellos clubes que tienen mayor capacidad en el estadio que cantidad de socios. De hecho, ya sucedió en el propio Patronato, en su anterior partido como local ante Racing de Avellaneda. El pasado miércoles, mediante un comunicado, Patronato aseguró que se pondrán a la venta 5.000 generales para no socios para el cruce contra Colón. Al igual entonces que contra Racing en la fecha 15, el Presbítero Bartolomé Grella puede tener "hinchas neutrales" en sus tribunas. Es que el equipo paranaense cuenta con un aforo permitido para 8.000 personas, pero sólo tiene 2.500 socios con derecho a su lugar. Por lo que el lugar que sobra podrá ser adquirido por cualquier persona. Precisamente, hace unos días, Gustavo Abdala, el gerente histórico de Patronato de Paraná, dialogó en exclusiva con El Litoral y precisó justamente este tema. "A nosotros nos habilitaron el estadio de Patronato con una capacidad final, con el aforo al cincuenta por ciento, de 8.000 lugares totales, entre generales y plateas. Patronato tiene un poquito menos de 2.500 socios con la cuota al día, en condiciones de exigir su lugar. Como nos quedan 6.000 lugares disponibles en el estadio, tomamos la decisión en Comisión Directiva de vender entradas generales para cada juego en casa. Lo hicimos con Racing de Avellaneda y lo vamos a repetir el lunes que viene con Colón". Hasta ahí no había problemas. Pero se debía explayar la Policía de Entre Ríos, que se opuso de manera terminante a esta posibilidad, amparada en antecedentes como los de 2018. Aquella vez más de 600 hinchas de Colón fueron al Grella para presenciar un partido entre su equipo y Patronato, a pesar de que estaba prohibido el ingreso de los visitantes. Muchos fueron individualizados y recibieron una restricción, por lo que quedaron inhabilitados para ingresar a espectáculos públicos durante largos meses. De la reunión entre la policía y los directivos de Patronato, finalmente se concluyó que se venderán esas 5.000 entradas para no socios, pero estará prohibido el ingreso de hinchas de Colón, y para eso se solicitará DNI y no se dejará pasar a los residentes en Santa Fe. Así lo dejó expreso la propia policía en un comunicado: “Se han dispuesto pre control de entrada y documento bajo el programa Tribuna Segura para aquellas personas que concurran al estadio, los cuales estarán ubicados en San Nicolás y Ayacucho - Grella y Saraví - Grella y Churruarín”. Y más adelante agrega que “no se ha habilitado el ingreso de público visitante ni en calidad de neutral, fundándose lo resuelto en lo conversado con las autoridades del Club Patronato de la Juventud Católica y la Jefatura Dptal. Paraná atendiendo cuestiones vinculadas con lo dispuesto por la Liga Profesional de Fútbol y la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Futbolísticos dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación. De detectarse persona en contradicción a lo dispuesto, se procederá a informar a las mismas en el SISEF, Sistema Federal de Admisiones y Restricciones para el ingreso a estadio de Futbol a nivel nacional”. De todos modos, se informó que la venta de tickets será el mismo lunes de 10 a 16 en la Boletería Grella y de 16 a 19 en las Boleterías San Nicolás y Ayacucho. Las entradas tendrá un costo de $ 1000 para la Tribuna Grella y $ 1400 para la San Nicolás. También se venderán plateas que tendrá un costo de entre $ 2500 y $ 3500. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

