El Coro Polifónico y la Banda Sinfónica de la Merced, junto a la banda Nada Más y Nada Menos y el solista vocal Andrés Novero ofrecerán funciones de “Queen Sinfónico Coral”. Es una versión renovada del espectáculo que habían preparado en 2019 con un repertorio inspirado en la legendaria banda de rock británica. Este sábado se presentará en San Carlos Centro y el 6 de noviembre en el Anfiteatro del Parque del Sur.

Música Un viaje a la emoción junto a las canciones de Queen

Las sinceras ovaciones recibidas por parte del público cuando, en 2019, presentaron en sociedad “Queen Sinfónico Coral”, decidieron a los integrantes del Coro Polifónico de la Merced a volver a desplegar este espectáculo ahora, cuando el marco impuesto por la pandemia ofrece perspectivas más alentadoras. Es por eso que en los próximos días los coreutas, junto a la Banda Sinfónica de la Merced, el grupo Nada Más y Nada Menos y el solista vocal Andrés Novero realizarán tres funciones de este espectáculo. La primera será este sábado en el Club Argentino de San Carlos Centro y las otras dos el 6 de noviembre, a las 19 y a las 21.30 en el Anfiteatro del Parque del Sur de Santa Fe, a beneficio de Casa de Encuentro Madre Teresa de Calcuta, Fundación Regazo, Sociedad de Beneficencia del Hospital Cullen y Parroquia La Merced.

El espectáculo incluye versiones arregladas especialmente de los temas más reconocidos del grupo británico y en este caso estará renovado con canciones nuevas y sorpresas. “Las estadísticas son algo frías, pero tendrá un 20 por ciento de renovación respecto al de 2019”, explicó a este medio Rodrigo Naffa, director del Coro. “Decidimos realizar estas nuevas presentaciones porque tenemos una deuda pendiente con la sociedad, que quedó sedienta de ver el espectáculo, sea porque se lo perdió o porque le gustaría escucharlo de nuevo con un familiar o un amigo que no lo vio. Fueron momentos muy intensos los que vivimos en 2019, cuando terminamos con funciones en el teatro El Círculo de Rosario. Nos fuimos afianzando con la orquesta y con la banda, dándole vuelo musical”, señaló.

“Algunas canciones tienen coros que suenan a primer oído, como ‘Somebody to love’ o ‘Bohemian Rhapsody’. Pero en otros casos hubo que agregarlos y quedó un arreglo coral. Que enriquece el original con ese colchón armónico, con esas segundas voces o armonías que hace el coro, que despiertan un interés al oído, de la misma manera que la orquestación. Los temas originales tienen banda y solista y aquí nos encontramos con una orquesta y un coro que enriquecen los arreglos musicales. Fue un desafío escribirlos, porque hay que adaptarlos al coro que uno tiene”, explicó el director.

Al repertorio original preparado en 2019, que incluye los temas más famosos de la banda que lideró Freddie Mercuri, se agregarán en estas nuevas funciones “Killer Queen”, “You take me breath away” -que según Naffa es “una joya polifónica y un desafío para todos los músicos”, “Fat bottomed girls”, “Friends will be friends”.

Foto: Gentileza Coro de La Merced

Aportes estéticos

Desde el punto de vista de Naffa, la incorporación en “Queen Sinfónico Coral” de la banda Nada Más y Nada Menos fue fundamental. “Son muy profesionales y talentosos para encarar ese repertorio. Le dieron su sello. Los guitarristas son muy amplios de estilos, muy rockeros, le meten la distorsión justa a los temas. Nuestro pianista del coro, Agustín Ruatta, también cumple un rol fundamental en los timbres que le pone a ‘I want to break free’ y a las introducciones de órgano de tubo de iglesia, que son muy particulares, en ‘Who wants to live forever’. Complementa bien a la banda”, apuntó.

Y la presencia del solista Andrés Novero es lo que termina de redondear el show. “Tiene la técnica lírica, la base de canto que permite cantar un repertorio muy agudo. He visto, en algunos programas, cantar ‘Somebody to love’ con falsete. Eso es por una limitación técnica. Andrés es uno de los tenores que lo cantan con voz de pecho, como se tiene que cantar. La voz de Freddie Mercury es inimitable, pero cantar esas notas requiere de una base técnica que muy pocos tienen”, sintetizó Rodrigo.

Foto: Gentileza Coro de La Merced

Reconocimiento

En septiembre pasado, el Coro Polifónico La Merced celebró su 10° aniversario y realizó un show en la explanada del Concejo Municipal. En su charla con este medio para anticipar las próximas fechas de “Queen Sinfónico Coral”, el manager del Coro, Pablo Goris, destacó el apoyo de los concejales. “Fueron quienes reconocieron la actividad del coro y sumaron a las instituciones que benefició el coro a lo largo de estos diez años. Es importante resaltar ese tipo de procesos, que hacen que las instituciones puedan seguir funcionando y mostrando su trabajo a la sociedad”, apuntó Goris. Y remarcó que estas próximas fechas servirán para cerrar una deuda pendiente de 2020, cuando quedaron varias presentaciones en el tintero por la pandemia. “Por eso queríamos cumplir con la Sociedad de Beneficencia del Hospital Cullen y la Parroquia de la Merced, que venía necesitando una mano fuerte desde el coro”, cerró.