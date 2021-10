Anticipan la temporada de playas en Santa Fe: serán habilitadas la semana próxima

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El municipio ultima detalles para presentar Verano Capital. Por la bajante del río, las playas estarían habilitadas sólo como solarium. Desde el sindicato que nuclea a los guardavidas indicaron que ya están trabajando con un plantel mínimo y que habría unos 100 profesionales entre las playas y los piletones de Parque del Sur y Garay.

El calor agobiante llegó para quedarse en la capital santafesina. Desde inicios de semana que las temperaturas máximas superan ampliamente los 30°C, por lo que este año, según confirmaron fuentes municipales a El Litoral, la temporada de verano se habilitará la semana próxima, entre el jueves 4 y viernes 5. Es decir, antes del 15 de noviembre que es la fecha elegida habitualmente al coincidir con la fecha fundacional de Santa Fe.

Si bien aún no está definido si se habilitará el ingreso al agua para los santafesinos, por las condiciones de bajante extrema que aún persiste en la región, las playas quedarían sólo como solarium. "Dado lo bajo que está la laguna, lo más probable es que los controles correspondientes no habiliten la posibilidad del bañado para la gente. El municipio va a dar a conocer si la playa está habilitada para el baño o no, pero en principio no lo va a estar", comentó Claudio Klepczyk, guardavida y delegado de Sugara (Sindicato Único de Guardavidas de la República Argentina) Seccional Santa Fe, en diálogo con este medio.

"Siempre hay gente que no hace caso a las indicaciones de los guardavidas, y en consecuencia el riesgo siempre está latente", lamentó el guardavida y destacó que uno de los problemas que observan producto del bajo nivel de agua en la laguna Setúbal es la presencia desniveles pronunciados en el lecho lagunar: "En la parte de Costanera Este y Paseo de la Laguna (calle Néstor Kirchner) tenemos barrancas que generan una profundidad bastante importante, por eso debemos poner ciertos boyados para poder tener un control de límites, aunque sea virtuales, de los casos posibles de peligro".

Sin embargo, este boyado que se coloca no es la señal de que las personas pueden bañarse. "No son boyados de habilitación al ingreso al agua, son solo señales de referencia para los guardavidas y así poder desarrollar la tarea de la mejor manera posible", aclaró Klepczyk.

Guardavidas preparados

Desde mediados de octubre hay 30 guardavidas apostados entre las distintas playas de la ciudad (Costanera Este; Paseo de la Laguna; Playa Grande; Espigón I y Espigón II), "ese es el grupo de guardavidas mínimo que hoy está trabajando para la Municipalidad. Si todo sale bien, a partir de los primeros días del próximo mes, estaría ingresando el resto del plantel que sería de aproximadamente unos 100, trabajando en los distintos balnearios y parques del municipio", destacó Klepczyk y agregó que para el 1° de noviembre, los guardavidas tendrían la indumentaria correspondiente y los elementos para desarrollar su trabajo de la mejor manera y proteger su integridad física.

A su vez, el delegado de Sugara Santa Fe indicó el trabajo en conjunto que están llevando adelante con la Municipalidad. "Estamos tratando de lograr un objetivo en común, que será beneficioso tanto para la gente, los guardavidas y el municipio", concluyó.

Mantenimiento en zona de playas y costaneras

Matías Pons, secretario de Obras Públicas del municipio, hizo mención a las tareas de mantenimiento que se desarrollaron en las últimas semanas en los alrededores de la Setúbal, para dejar en condiciones cada uno de los balnearios con los que cuenta la ciudad y también en el sector de la costanera Este y Oeste.

"En la Costanera Oeste se está haciendo un trabajo con maquinaria pesada para el movimiento de arena, recuperando mayor superficie y descubriendo zonas que hace muchos años estaban tapadas. A la vez están trabajando diferentes cuadrillas con pintura en mobiliario urbano. Y desde el faro hacia el Puente Colgante se están recuperando y colocando las lajas que han sido vandalizadas; se reconstruyen contrapisos y juntas".

También sobre la Costanera Oeste, Pons resaltó la recuperación de la iluminación, "con más de 100 farolas que apuntan hacia la arena, para poder estirar las actividades culturales, deportivas y recreativas a horarios nocturnos".

En Costanera Este, en los sectores donde la vegetación avanzó sobre la arena, el secretario de Obras Públicas resaltó el trabajo realizado: "Se desmalezaron especies invasoras que habían empezado a dominar la superficie de arena y se despejó absolutamente todo. Ya se está trabajando con tractores para la recuperación de la arena, moviéndola y haciendo limpieza".

Por último, el funcionario mencionó las tareas de mantenimiento en el sector del Paseo de la Laguna, y explicó que "teníamos problemas con las cárcavas y se pudo reconstruir con máquinas motoniveladoras para recuperar la calle Néstor Kirchner. También en esta zona se desmalezaron especies invasoras, sobre todo en la conexión entre este lugar y la Costanera Este".

Verano Capital

Según indicaron desde el municipio, la presentación de Verano Capital - el programa municipal que se lleva adelante cada temporada estival- prevé una propuesta que involucra a varios sectores del gobierno local con la Secretaría de Producción, con los paradores; Turismo, con acciones de promoción; Deportes, con actividades variadas; Integración, con capacitaciones a guardavidas.

Los detalles de la propuesta local se darán a conocer la próxima semana, con el anuncio y "corte de cinta" de la temporada estival 2021/2022.